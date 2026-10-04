Психологічні трилери на осінь: нові книжки від Голлі Джексон та інших авторів

Якщо ви шукаєте книжку на осінній вечір, зверніть увагу на трилери Голлі Джексон, Ґіллі Макміллан та Наомі Вільямс. Їхні герої розслідують злочини, відновлюють втрачені спогади й намагаються зберегти власні таємниці.

"Клуб Отелло", Джей Ді Пеннінгтон

Шестеро незнайомців зустрічаються у групі підтримки після розлучення й домовляються помститися колишнім партнерам одне одного, щоб відвести підозри від справжніх замовників. Однак їхній план виходить з-під контролю, коли колишні починають помирати, а учасники змови самі опиняються під підозрою.

Обкладинка книги

Британський письменник Джей Ді Пеннінгтон, який почерпнув ідею роману з історій розлучень власних родичів, поєднує психологічну напругу з чорним гумором. Кожен із персонажів має власні мотиви й секрети, тож поступово підозра падає на всіх учасників незвичайного клубу. Це історія про те, як прагнення справедливості перетворюється на одержимість помстою, а вчорашні союзники стають потенційними вбивцями.

Психологиня Емма Бест отримує завдання допомогти пацієнтці психіатричної лікарні суворого режиму відновити спогади про події, після яких її знайшли вкритою чужою кров’ю. У неї менше ніж тиждень, щоб з’ясувати, ким насправді є Лорі Вінтерс - жертвою, свідкою чи вбивцею.

Обкладинка книги

Британська письменниця Наомі Вільямс вибудовує сюжет навколо ненадійності пам’яті, психологічних травм і небезпеки поспішних висновків. Розповідь від імені Емми переплітається з уривками спогадів Лорі, змушуючи читача збирати суперечливі свідчення й шукати істину. Ізольована лікарня, обмежений час і невизначеність щодо того, кому можна вірити, створюють атмосферу, в якій кожна нова відповідь породжує ще більше запитань.

На узбережжі шотландських островів знаходять тіло жінки, чия смерть виводить на слід таємниці, яку приховували понад століття. Невеликий фрагмент старої вишивки стає ключем до зниклого середньовічного рукопису, за який ведуть небезпечну боротьбу дві таємні жіночі організації. Коли молоду дослідницю манускриптів Аню Браун залучають до перекладу загадкового тексту, вона опиняється в центрі протистояння, справжніх масштабів якого ще не усвідомлює.

Обкладинка книги

Британська письменниця Ґіллі Макміллан поєднує сучасне розслідування з історичними загадками, атмосферою старовинних бібліотек і відсиланнями до реального рукопису Войнича. Це інтелектуальний трилер про приховані знання, боротьбу за вплив і таємниці минулого, заради яких люди готові ризикувати життям.

У ніч Геловіну двадцятисемирічна Джет стає жертвою жорстокого нападу, після якого лікарі повідомляють їй, що через смертельне ушкодження мозку вона, найімовірніше, проживе не більше семи днів. Замість того щоб змиритися з вироком, дівчина вирішує знайти людину, яка намагалася її вбити, й розпочинає власне розслідування. Британська письменниця Голлі Джексон, відома серією "Посібник з убивства для хорошої дівчинки", побудувала свій перший роман для дорослої аудиторії навколо незвичайної ідеї: героїня має розкрити власне вбивство, поки ще жива.

Обкладинка книги

Пошуки нападника змушують Джет переглянути стосунки з близькими людьми, серед яких можуть виявитися ті, кому вигідна її смерть. Обмежений час, складні родинні таємниці та постійні сюжетні повороти перетворюють пошук злочинця на напружену боротьбу за останній шанс дізнатися правду.

Майже двадцять років тому поліція затримала серійного вбивцю на прізвисько Отець Тиша, який видавав себе за священника, а після його арешту виявила тіла дев’ятнадцяти жертв. Єдиний хлопчик, якому вдалося вижити, опинився у психіатричній лікарні суворого режиму, а самого злочинця згодом стратили. Та коли детектива, який свого часу затримав убивцю, та його дружину знаходять мертвими, їхня донька Тесс Клейборн починає розслідування й виходить на слід нового злочинця, який називає себе Вигнанцем.

Обкладинка книги

Американський письменник Дж. Г. Маркерт поєднує кримінальну загадку з елементами горору, поступово розкриваючи зв’язок між давніми злочинами, єдиним уцілілим свідком і новою серією вбивств. Коли викрадають доньку самої Тесс, пошук відповідей перетворюється на боротьбу з часом, у якій героїні доведеться зіткнутися з найстрашнішими таємницями минулого.