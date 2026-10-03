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Головна Тренди У Києві презентовано повне українське видання роману "Бабин Яр"
Тренди 03 жовтня 2026 · 15:32
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У Києві презентовано повне українське видання роману "Бабин Яр"

Книга, відома вже кільком десяткам країн, встигла стати світовим бестселером
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
У Києві презентовано повне українське видання роману "Бабин Яр"

Презентація книги "Бабин Яр" (фото: Styler)

Книга про Бабин Яр, що видана у понад 40 країнах і стала світовим бестселером, отримала нове повне українське видання. Видавництво "Фронезис" до 85-их роковин трагедії перевипустило роман Анатолія Кузнєцова "Бабин Яр" у перекладі Олега Проценка.

Про це пише Styler з посиланням на повідомлення президента Єврейської конфедерації України Бориса Ложкіна.

У Києві презентовано повне українське видання роману &quot;Бабин Яр&quot;

"Роман-документ про окупацію Києва і злочини нацистського та радянського режимів у повному варіанті, без цензурних скорочень, вперше побачив світ у Великій Британії у 1970. "Бабин Яр" - це книга про пам'ять. Бо забути - означає залишити шанс для повторення. А пам'ятаючи і нагадуючи, ми це унеможливлюємо", - підкреслив Борис Ложкін.

У Києві презентовано повне українське видання роману &quot;Бабин Яр&quot;

Ця книга стала десятою в популярній серед українських читачів серії "Єврейська бібліотека", започаткованій Єврейською конфедерацією України. Допомогу виданню надали співзасновники компанії "Генерал Черешня" Ярослав і Станіслав Гришини, родини Юрія Будника, Олександра Ігнатенка та Олександра Худолея. Автором ілюстрацій та вступного слова став український художник Матвій Вайсберг.

У Києві презентовано повне українське видання роману &quot;Бабин Яр&quot;

Разом з Вайсбергом спікерами презентації були партнери видання: директорка Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" Роза Тапанова, директорка Єврейської конфедерації України Інна Іоффе, голова наглядової ради компанії "Генерал Черешня" Григорий Шверк.

Модерував історик і публіцист Олександр Зінченко.

"Книга вже у продажу. Додайте до своїх бібліотек, вона того вартує", - підсумував Борис Ложкін.

Раніше ми розповідали про те, які книжки із навичками насправді потрібні чи не кожному дорослому - цього вас точно не вчили у школі.

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