Як правильно поєднувати шапку, шарф і пальто у 2026 році: порада стилістки Олени Шевченко

Шапка, шарф і пальто можуть бути красивими окремо, але разом не завжди створюють гармонійний образ . Причина часто криється в кольорах: якщо кожна річ живе своїм життям, комплект виглядає випадковим. Стилістка Шевченко пояснила, як поєднувати аксесуари з верхнім одягом, щоб мати стильний вигляд восени та взимку 2026 року.

Styler з посиланням на поради експертки, опубліковані в Instagram , розповідає, яких правил варто дотримуватися під час вибору шапки та шарфа.

Як поєднувати шапку та шарф із пальтом

Один із найпростіших способів зібрати гармонійний образ - обрати шапку й шарф у колір верхнього одягу. Водночас не обов'язково шукати абсолютно ідентичні відтінки.

Краще, щоб аксесуари були на один-три тони світлішими або темнішими за пальто чи куртку. Так кольори перегукуватимуться між собою, але не зливатимуться в одну суцільну пляму.

Як носити шапку і шарф 2026 року - поради стилістки (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Інший варіант - обрати шапку та шарф іншого кольору, але пов'язати їх з іншими деталями образу. Наприклад, із сумкою, рукавичками, взуттям або штанами, які видно навіть тоді, коли пальто застібнуте.

Як поєднувати шапку і шарф з аксесуарами (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Якої помилки варто уникати

Коли шапка одного кольору, шарф другого, а пальто третього, комплект може виглядати розрізненим. Особливо якщо відтінки ніяк не перегукуються між собою.

Це не означає, що потрібно відмовлятися від яскравих аксесуарів або обмежуватися одним кольором. Важливо, щоб у поєднанні простежувався задум: відтінки доповнювали один одного або повторювали кольори інших речей.

Головне правило - відтінки образу повинні "перегукуватися" між собою (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Тому перед виходом варто оцінити образ цілком, а не лише окремі елементи. Якщо кольори шапки й шарфа підтримують відтінок верхнього одягу або інших аксесуарів, комплект матиме значно цілісніший вигляд.