UA / RU
rbc.ua
Останні новини
10:35 Гороскопи
Вихідні під знаком ретроградної Венери: що радить гороскоп на 3-4 жовтня
09:59 Люди
Олександр Педан розповів про обранця 21-річної доньки: пара разом уже п'ять років
09:22 Смачно
Що приготувати на вихідних: вершкова курка з рисом і моцарелою в духовці
08:43 Тренди
Мішель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа та свою кар’єру: "Я була суперзеленою"
08:08 Гороскопи
Коли стригтися у жовтні 2026: сприятливі та "грошові" дні за Місячним календарем
07:26 Тренди
Брітні Спірс замість Ріанни: кому спочатку пропонували "Umbrella" та інші світові хіти
06:24 Тренди
Хелловін в Україні: коли відзначають свято у 2026 році та як воно виникло
05:56 Гороскопи
Таро-гороскоп на 3 жовтня: прогнози для Раків, Овнів та інших знаків Зодіаку
20:07 Гороскопи
Овен, Рак, Козоріг і Терези: астролог Рейєс назвала знаки Зодіаку, які будуть у центрі уваги в жовтні
18:57 Смачно
Домашня "Кока-Кола" з апельсином та імбиром: рецепт газованого напою (відео)
Всі новини
Головна Гороскопи Вихідні під знаком ретроградної Венери: що радить гороскоп на 3-4 жовтня
Гороскопи 03 жовтня 2026 · 10:35
Add as a preferred source on Google

Вихідні під знаком ретроградної Венери: що радить гороскоп на 3-4 жовтня

Астрологиня рекомендує присвятити вихідні творчості, незавершеним справам і переосмисленню стосунків
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Вихідні під знаком ретроградної Венери: що радить гороскоп на 3-4 жовтня

Астрологічний прогноз на вихідні 3-4 жовтня (фото: Styler)

Астрологиня Катерина Соловйова дала прогноз на перші вихідні жовтня та назвала періоди, коли радить не поспішати знакам Зодіаку з важливими рішеннями.

Styler розповідає, що Катерина Соловйова прогнозує на ці дні та яким знакам радить бути уважнішими.

Ретроградна Венера: на що звернути увагу

За прогнозом Соловйової, період ретроградної Венери триватиме з 3 жовтня до 14 листопада. В астрологічному трактуванні цю планету пов’язують із красою, творчістю, партнерством і фінансами.

На цей час астрологиня радить переглянути романтичні, дружні та ділові взаємини. Зокрема, повернутися до невирішених питань, якщо вони нагадують про себе, та попрацювати з накопиченими образами.

Серед занять, які Соловйова називає доречними:

  • ревізія гардероба та аксесуарів
  • наведення ладу в гаманці
  • творча робота
  • осмислення власних потреб і стосунків із собою.

У своєму прогнозі вона також застерігає від поспіху з дорогими покупками та кардинальними змінами іміджу.

Гороскоп на суботу, 3 жовтня

Суботу Соловйова описує як напружений день. Основне застереження - не переоцінювати власні можливості, особливо у складних ситуаціях.

За її прогнозом, день не сприяє початку нових справ і ухваленню важливих рішень. Тож із запропонованих занять на вихідні можна обрати ті, що не потребують різких змін: розібрати речі, повернутися до незавершеної творчої роботи або спокійно обміркувати особисті питання.

Окремо астрологиня виділяє вечір. За її розрахунками, з 18:08 до кінця доби за київським часом Місяць перебуватиме "без курсу". В астрології так називають період, якому приписують несприятливість для значущих починань.

У цей проміжок Соловйова радить не поспішати з важливими покупками та обережно ставитися до нових пропозицій.

Гороскоп на неділю, 4 жовтня

На неділю головна рекомендація астрологині - зайнятися творчою роботою.

Соловйова не радить цього дня починати нові справи, пов’язані з розвагами, публічними виступами та романтичними пригодами. Також у її прогнозі є застереження щодо азартних ігор.

Місяць буде "без курсу" протягом усієї неділі - з 00:00 до 24:00 за київським часом. Тому рекомендація не поспішати зі значущими змінами поширюється на весь день.

Яким знакам Соловйова прогнозує сприятливий період

Окрім прогнозу на вихідні, астрологиня описала триваліший період перебування Марса у Леві - з 28 вересня до 26 листопада 2026 року.

Сприятливий вплив цього положення можуть відчути ці знаки Зодіаку:

  • Овни
  • Стрільці
  • Близнюки
  • Терези.

Особливо Соловйова виділяє представників цих знаків, які займаються підприємництвом або обіймають керівні посади. Цей прогноз стосується всього зазначеного періоду, а не лише 3-4 жовтня.

Уважнішими, за словами астрологині, варто бути Левам, Водоліям, Тельцям і Скорпіонам.

Із перебуванням Марса у Леві вона пов’язує можливі зміни у сферах творчості, хобі, дозвілля, романтичних стосунків і публічних виступів. Тож у її прогнозі сприятливий загальний період для окремих знаків поєднується з рекомендацією провести саме ці вихідні без поспішних починань.

Раніше Styler писав про те, що астролог Арія Гміттер назвала щасливчиків жовтня 2026.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП "Так і тільки так!" Співачка SKYLERR і юрист Євген Пронін заручилися (відео) Люди "Так і тільки так!" Співачка SKYLERR і юрист Євген Пронін заручилися (відео)
Зміна кольору гриба на зрізі: чому синіють, чорніють або червоніють різні види і чи є вони отруйними
Зміна кольору гриба на зрізі: чому синіють, чорніють або червоніють різні види і чи є вони отруйними Корисне
Тіна Кароль розкрила подробиці життя 17-річного сина у Великій Британії
Тіна Кароль розкрила подробиці життя 17-річного сина у Великій Британії Люди
Більше цікавого
Олена Шоптенко розкрила деталі весілля з австрійцем: українські традиції та церемонія в замку Олена Шоптенко розкрила деталі весілля з австрійцем: українські традиції та церемонія в замку Остапова Анастасія · 02 жовтня 2026, 16:59
Домашні заготовки в морозилку: практичні рецепти з куркою, фаршем і рибою (відео) Домашні заготовки в морозилку: практичні рецепти з куркою, фаршем і рибою (відео) Юлія Люшньова · 02 жовтня 2026, 14:54
"В українців інша лайка": Лариса Ніцой пояснила різницю між українськими та російськими матюками "В українців інша лайка": Лариса Ніцой пояснила різницю між українськими та російськими матюками Катерина Собкова · 02 жовтня 2026, 14:17
Олександр Педан розповів про обранця 21-річної доньки: пара разом уже п'ять років Олександр Педан розповів про обранця 21-річної доньки: пара разом уже п'ять років Остапова Анастасія · 03 жовтня 2026, 09:59