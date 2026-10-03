Вихідні під знаком ретроградної Венери: що радить гороскоп на 3-4 жовтня

Астрологиня Катерина Соловйова дала прогноз на перші вихідні жовтня та назвала періоди, коли радить не поспішати знакам Зодіаку з важливими рішеннями.
Styler розповідає, що Катерина Соловйова прогнозує на ці дні та яким знакам радить бути уважнішими.
Ретроградна Венера: на що звернути увагу
За прогнозом Соловйової, період ретроградної Венери триватиме з 3 жовтня до 14 листопада. В астрологічному трактуванні цю планету пов’язують із красою, творчістю, партнерством і фінансами.
На цей час астрологиня радить переглянути романтичні, дружні та ділові взаємини. Зокрема, повернутися до невирішених питань, якщо вони нагадують про себе, та попрацювати з накопиченими образами.
Серед занять, які Соловйова називає доречними:
- ревізія гардероба та аксесуарів
- наведення ладу в гаманці
- творча робота
- осмислення власних потреб і стосунків із собою.
У своєму прогнозі вона також застерігає від поспіху з дорогими покупками та кардинальними змінами іміджу.
Гороскоп на суботу, 3 жовтня
Суботу Соловйова описує як напружений день. Основне застереження - не переоцінювати власні можливості, особливо у складних ситуаціях.
За її прогнозом, день не сприяє початку нових справ і ухваленню важливих рішень. Тож із запропонованих занять на вихідні можна обрати ті, що не потребують різких змін: розібрати речі, повернутися до незавершеної творчої роботи або спокійно обміркувати особисті питання.
Окремо астрологиня виділяє вечір. За її розрахунками, з 18:08 до кінця доби за київським часом Місяць перебуватиме "без курсу". В астрології так називають період, якому приписують несприятливість для значущих починань.
У цей проміжок Соловйова радить не поспішати з важливими покупками та обережно ставитися до нових пропозицій.
Гороскоп на неділю, 4 жовтня
На неділю головна рекомендація астрологині - зайнятися творчою роботою.
Соловйова не радить цього дня починати нові справи, пов’язані з розвагами, публічними виступами та романтичними пригодами. Також у її прогнозі є застереження щодо азартних ігор.
Місяць буде "без курсу" протягом усієї неділі - з 00:00 до 24:00 за київським часом. Тому рекомендація не поспішати зі значущими змінами поширюється на весь день.
Яким знакам Соловйова прогнозує сприятливий період
Окрім прогнозу на вихідні, астрологиня описала триваліший період перебування Марса у Леві - з 28 вересня до 26 листопада 2026 року.
Сприятливий вплив цього положення можуть відчути ці знаки Зодіаку:
- Овни
- Стрільці
- Близнюки
- Терези.
Особливо Соловйова виділяє представників цих знаків, які займаються підприємництвом або обіймають керівні посади. Цей прогноз стосується всього зазначеного періоду, а не лише 3-4 жовтня.
Уважнішими, за словами астрологині, варто бути Левам, Водоліям, Тельцям і Скорпіонам.
Із перебуванням Марса у Леві вона пов’язує можливі зміни у сферах творчості, хобі, дозвілля, романтичних стосунків і публічних виступів. Тож у її прогнозі сприятливий загальний період для окремих знаків поєднується з рекомендацією провести саме ці вихідні без поспішних починань.
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