Вихідні під знаком ретроградної Венери: що радить гороскоп на 3-4 жовтня

Астрологиня Катерина Соловйова дала прогноз на перші вихідні жовтня та назвала періоди, коли радить не поспішати знакам Зодіаку з важливими рішеннями.

Styler розповідає, що Катерина Соловйова прогнозує на ці дні та яким знакам радить бути уважнішими.

Ретроградна Венера: на що звернути увагу

За прогнозом Соловйової, період ретроградної Венери триватиме з 3 жовтня до 14 листопада. В астрологічному трактуванні цю планету пов’язують із красою, творчістю, партнерством і фінансами.

На цей час астрологиня радить переглянути романтичні, дружні та ділові взаємини. Зокрема, повернутися до невирішених питань, якщо вони нагадують про себе, та попрацювати з накопиченими образами.

Серед занять, які Соловйова називає доречними:

ревізія гардероба та аксесуарів

наведення ладу в гаманці

творча робота

осмислення власних потреб і стосунків із собою.

У своєму прогнозі вона також застерігає від поспіху з дорогими покупками та кардинальними змінами іміджу.

Гороскоп на суботу, 3 жовтня

Суботу Соловйова описує як напружений день. Основне застереження - не переоцінювати власні можливості, особливо у складних ситуаціях.

За її прогнозом, день не сприяє початку нових справ і ухваленню важливих рішень. Тож із запропонованих занять на вихідні можна обрати ті, що не потребують різких змін: розібрати речі, повернутися до незавершеної творчої роботи або спокійно обміркувати особисті питання.

Окремо астрологиня виділяє вечір. За її розрахунками, з 18:08 до кінця доби за київським часом Місяць перебуватиме "без курсу". В астрології так називають період, якому приписують несприятливість для значущих починань.

У цей проміжок Соловйова радить не поспішати з важливими покупками та обережно ставитися до нових пропозицій.

Гороскоп на неділю, 4 жовтня

На неділю головна рекомендація астрологині - зайнятися творчою роботою.

Соловйова не радить цього дня починати нові справи, пов’язані з розвагами, публічними виступами та романтичними пригодами. Також у її прогнозі є застереження щодо азартних ігор.

Місяць буде "без курсу" протягом усієї неділі - з 00:00 до 24:00 за київським часом. Тому рекомендація не поспішати зі значущими змінами поширюється на весь день.

Яким знакам Соловйова прогнозує сприятливий період

Окрім прогнозу на вихідні, астрологиня описала триваліший період перебування Марса у Леві - з 28 вересня до 26 листопада 2026 року.

Сприятливий вплив цього положення можуть відчути ці знаки Зодіаку:

Овни

Стрільці

Близнюки

Терези.

Особливо Соловйова виділяє представників цих знаків, які займаються підприємництвом або обіймають керівні посади. Цей прогноз стосується всього зазначеного періоду, а не лише 3-4 жовтня.

Уважнішими, за словами астрологині, варто бути Левам, Водоліям, Тельцям і Скорпіонам.

Із перебуванням Марса у Леві вона пов’язує можливі зміни у сферах творчості, хобі, дозвілля, романтичних стосунків і публічних виступів. Тож у її прогнозі сприятливий загальний період для окремих знаків поєднується з рекомендацією провести саме ці вихідні без поспішних починань.