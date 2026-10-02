Овен, Рак, Козоріг і Терези: астролог Рейєс назвала знаки Зодіаку, які будуть у центрі уваги в жовтні

Астролог Маріеліза Рейєс склала прогноз на жовтень 2026 року та розповіла, кому зі знаків Зодіаку варто готуватися до підвищеної уваги.

Styler із посиланням на Your Tango розповідає, у кого будуть нові знайомства і несподівані прояви інтересу в жовтні.

Овен

У жовтні Овни можуть помітити, що люди навколо стали значно активніше проявляти до них інтерес. Це може стосуватися як особистого життя, так і роботи чи дружніх стосунків.

Астролог радить не поспішати робити все самостійно: якщо ви постійно проявляєте ініціативу у стосунках, варто дати іншій людині можливість зробити крок назустріч. Водночас ретроградна Венера може нагадати про людей із минулого - колишній партнер або друг може несподівано знову з'явитися у вашому житті.

Рак

Раки можуть стати об'єктом особливої цікавості з боку оточення. Людей може приваблювати ваше особисте життя, рішення та те, якими ви є за межами звичного кола спілкування.

За прогнозом, ця увага не повинна збивати вас із власного шляху. Жовтень може підштовхнути Раків переглянути старі переконання та відокремити власні бажання від того, що свого часу нав'язали інші.

Козоріг

Для Козорогів жовтень може стати місяцем професійної уваги та визнання. Їхні зусилля здатні помітити люди, від яких залежить подальший розвиток кар'єри, а самі представники знака можуть відчути, що до їхньої думки прислухаються більше.

Цей період можна використати для обдумування професійних змін або нового проєкту. Водночас астролог радить не поспішати кардинально змінювати життя, а зосередитися на послідовних кроках і довгострокових планах.

Терези

Терези у жовтні можуть буквально опинитися в центрі уваги: компліментів, нових знайомств і проявів інтересу з боку інших людей може стати більше. Особливо помітними можуть бути ті, хто раніше вже відігравав важливу роль у вашому житті.

Однак підвищена увага не означає, що потрібно негайно змінювати себе чи повертати всіх людей із минулого. Астролог радить Терезам прислухатися до власних відчуттів і пам'ятати про власні межі, перш ніж приймати важливі рішення.