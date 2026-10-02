Овен, Рак, Козерог и Весы: астролог Рейес назвала знаки Зодиака, которые будут в центре внимания в октябре

Астролог Мариелиза Рейес составила прогноз на октябрь 2026 и рассказала, кому из знаков Зодиака следует готовиться к повышенному вниманию.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, у кого будут новые знакомства и неожиданные проявления интереса в октябре.

Овен

В октябре Овны могут заметить, что вокруг люди стали значительно активнее проявлять к ним интерес. Это может касаться как личной жизни, так и работы или дружеских отношений.

Астролог советует не спешить делать все самостоятельно: если вы постоянно проявляете инициативу в отношениях, следует дать другому человеку возможность шагнуть навстречу. В то же время ретроградная Венера может напомнить о людях из прошлого - бывший партнер или друг может неожиданно снова появиться в вашей жизни.

Рак

Раки могут стать объектом особого интереса со стороны окружающих. Людей может привлекать вашу личную жизнь, решения и то, как вы за пределами привычного круга общения.

По прогнозу, это внимание не должно сбивать вас со своего пути. Октябрь может подтолкнуть Раков пересмотреть старые убеждения и отделить свои желания от того, что в свое время навязали другие.

Козерог

Для Козерогов октябрь может стать месяцем профессионального внимания и признания. Их усилия могут заметить люди, от которых зависит дальнейшее развитие карьеры, а сами представители знака могут почувствовать, что к их мнению прислушиваются больше.

Этот период можно использовать для обдумывания профессиональных изменений или нового проекта. В то же время, астролог советует не спешить кардинально менять жизнь, а сосредоточиться на последовательных шагах и долгосрочных планах.

Весы

Весы в октябре могут буквально оказаться в центре внимания: комплиментов, новых знакомств и проявлений интереса других людей может стать больше. Особенно заметными могут быть те, кто раньше уже играл немаловажную роль в вашей жизни.

Однако особое внимание не означает, что нужно немедленно менять себя или возвращать всех людей из прошлого. Астролог советует Весам прислушиваться к собственным ощущениям и помнить о своих границах, прежде чем принимать важные решения.