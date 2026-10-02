UA / RU
rbc.ua
Последние новости
20:07 Гороскопы
Овен, Рак, Козерог и Весы: астролог Рейес назвала знаки Зодиака, которые будут в центре внимания в октябре
18:57 Вкусно
Домашняя "Кока-Кола" с апельсином и имбирем: рецепт газированного напитка (видео)
18:21 Люди
"Да и только да!" Певица SKYLERR и юрист Евгений Пронин обручились (видео)
18:08 Люди
Тина Кароль раскрыла подробности жизни 17-летнего сына в Великобритании
17:39 Полезное
Изменение цвета гриба на срезе: почему синеют, чернеют или краснеют разные виды и являются ли они ядовитыми
16:59 Люди
Елена Шоптенко раскрыла детали свадьбы с австрийцем: украинские традиции и церемония в замке
16:28 Вкусно
Хрустящий корейский чикен-попкорн в мультипечи: простой рецепт с крахмалом
15:57 Люди
Елена Светлицкая будет петь на "Голосі країни": первые кадры и реакция Тараса Цымбалюка
15:28 Люди
Алексей Гнатковский ответил, при каких условиях согласился бы играть на русском: "Не красная линия"
14:54 Вкусно
Домашние заготовки в морозилку: практичные рецепты с курицей, фаршем и рыбой (видео)
Все новости
Главная Гороскопы Овен, Рак, Козерог и Весы: астролог Рейес назвала знаки Зодиака, которые будут в центре внимания в октябре
Гороскопы 02 октября 2026 · 20:07
Add as a preferred source on Google

Овен, Рак, Козерог и Весы: астролог Рейес назвала знаки Зодиака, которые будут в центре внимания в октябре

Комплиментов и новых знакомств может стать больше, но не все внимание будет приятным
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Овен, Рак, Козерог и Весы: астролог Рейес назвала знаки Зодиака, которые будут в центре внимания в октябре

У каких знаков Зодиака в октябре 2026 года начинается белая полоса (фото: Styler)

Астролог Мариелиза Рейес составила прогноз на октябрь 2026 и рассказала, кому из знаков Зодиака следует готовиться к повышенному вниманию.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, у кого будут новые знакомства и неожиданные проявления интереса в октябре.

Овен

В октябре Овны могут заметить, что вокруг люди стали значительно активнее проявлять к ним интерес. Это может касаться как личной жизни, так и работы или дружеских отношений.

Астролог советует не спешить делать все самостоятельно: если вы постоянно проявляете инициативу в отношениях, следует дать другому человеку возможность шагнуть навстречу. В то же время ретроградная Венера может напомнить о людях из прошлого - бывший партнер или друг может неожиданно снова появиться в вашей жизни.

Рак

Раки могут стать объектом особого интереса со стороны окружающих. Людей может привлекать вашу личную жизнь, решения и то, как вы за пределами привычного круга общения.

По прогнозу, это внимание не должно сбивать вас со своего пути. Октябрь может подтолкнуть Раков пересмотреть старые убеждения и отделить свои желания от того, что в свое время навязали другие.

Козерог

Для Козерогов октябрь может стать месяцем профессионального внимания и признания. Их усилия могут заметить люди, от которых зависит дальнейшее развитие карьеры, а сами представители знака могут почувствовать, что к их мнению прислушиваются больше.

Этот период можно использовать для обдумывания профессиональных изменений или нового проекта. В то же время, астролог советует не спешить кардинально менять жизнь, а сосредоточиться на последовательных шагах и долгосрочных планах.

Весы

Весы в октябре могут буквально оказаться в центре внимания: комплиментов, новых знакомств и проявлений интереса других людей может стать больше. Особенно заметными могут быть те, кто раньше уже играл немаловажную роль в вашей жизни.

Однако особое внимание не означает, что нужно немедленно менять себя или возвращать всех людей из прошлого. Астролог советует Весам прислушиваться к собственным ощущениям и помнить о своих границах, прежде чем принимать важные решения.

Раньше Styler рассказывал таро-гороскоп на октябрь 2026 для всех знаков Зодиака.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП "Да и только да!" Певица SKYLERR и юрист Евгений Пронин обручились (видео) Люди "Да и только да!" Певица SKYLERR и юрист Евгений Пронин обручились (видео)
Изменение цвета гриба на срезе: почему синеют, чернеют или краснеют разные виды и являются ли они ядовитыми
Изменение цвета гриба на срезе: почему синеют, чернеют или краснеют разные виды и являются ли они ядовитыми Полезное
Тина Кароль раскрыла подробности жизни 17-летнего сына в Великобритании
Тина Кароль раскрыла подробности жизни 17-летнего сына в Великобритании Люди
Больше интересного
Елена Шоптенко раскрыла детали свадьбы с австрийцем: украинские традиции и церемония в замке Елена Шоптенко раскрыла детали свадьбы с австрийцем: украинские традиции и церемония в замке Остапова Анастасія · 02 октября 2026, 16:59
Домашние заготовки в морозилку: практичные рецепты с курицей, фаршем и рыбой (видео) Домашние заготовки в морозилку: практичные рецепты с курицей, фаршем и рыбой (видео) Юлія Люшньова · 02 октября 2026, 14:54
"У украинцев другая ругань": Лариса Ницой объяснила разницу между украинскими и российскими матами "У украинцев другая ругань": Лариса Ницой объяснила разницу между украинскими и российскими матами Катерина Собкова · 02 октября 2026, 14:17
Домашняя "Кока-Кола" с апельсином и имбирем: рецепт газированного напитка (видео) Домашняя "Кока-Кола" с апельсином и имбирем: рецепт газированного напитка (видео) Юлия Шиканова · 02 октября 2026, 18:57