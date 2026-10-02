"Да и только да!" Певица SKYLERR и юрист Евгений Пронин обручились (видео)

Украинская певица SKYLERR выходит замуж за юриста Евгения Пронина. Любимый артистки сделал ей предложение , на которое она ответила согласием.

Как рассказывает Styler, о помолвке SKYLERR сообщила на своей странице в Instagram .

Как Пронин сделал предложение SKYLERR

На опубликованном видео Евгений Пронин сделал любимоq предложение руки и сердца. Певица ответила согласием, а также продемонстрировала кольцо.

Так, пара официально сообщила о новом этапе в своих отношениях. Публикация SKYLERR не стала сопровождать длинным рассказом о помолвке, ограничившись короткой фразой.

"ДА и только ДА! Принимаем поздравления", - написала певица.

В комментариях под видео новоиспеченных жениха и невесты уже возник шуточный спор. Андрей Бедняков намекнул, что может провести свадьбу, но ему быстро ответила жена Тимура Мирошниченко Инна.

"Занято! Мы были первыми с таким предложением", - написала она.

Комментарии заметил и ведущий Сергей Лиховида.

Комментарии под постом (скриншот)

"А здесь, я вижу, конкуренция на ведущего серьезная намечается", - пошутил он.

Вероятно, следующим к обсуждениям может присоединиться еще один звездный ведущий - Григорий Решетник. Но кто именно будет проводить свадьбу пары - пока остается загадкой.

Что известно об отношениях SKYLERR и Евгения Пронина

О романе артистки и юриста стало известно не сразу. В марте 2025 года пара заметили вместе на праздновании дня рождения SKYLERR, однако тогда они еще публично не объявляли о своих отношениях.

Впоследствии влюбленные перестали скрывать роман и стали появляться вместе в соцсетях. SKYLERR рассказывала, что их общение началось в Instagram.

SKYLERR и Евгений Пронин ( фото: instagram.com/skylerr_official)

Первая встреча пары была необычной - она состоялась на Байковом кладбище в Киеве. Пронин, интересующийся историей этого места, предложил артистке провести для нее экскурсию.

Что известно о Евгении Пронине

Евгений Пронин - украинский юрист. Широкой аудитории он также известен благодаря предварительным отношениям с журналисткой и блогершей Раминой Эсхакзай.

Пронин и Эсхакзай были вместе несколько лет. В 2021 году юрист сделал предложение любимой, однако до свадьбы дело не дошло. В 2023 году они сообщили о завершении отношений.

Позже в жизни Пронина появилась SKYLERR. Некоторое время пара не афишировала роман, а потом начала открыто делиться общими моментами.