Елена Светлицкая будет петь на "Голосі країни": первые кадры и реакция Тараса Цымбалюка

Украинская актриса Елена Светлицкая попробовала себя в новом амплуа - она присоединилась к вокальному проекту "Голос країни" . Артистка призналась, что давно хотела принять участие в шоу, а теперь наконец-то решилась осуществить задуманное. Новость уже прокомментировал и ее любимый актер Тарас Цымбалюк.

Styler со ссылкой на сообщение со страницы звезды в Instagram рассказывает, что известно об участии Светлицкой в проекте.

Елена Светлицкая вышла на сцену "Голоса"

Об участии в вокальном шоу актриса сообщила, опубликовав в соцсети кадры со съемочной площадки. На фото и видео она показала моменты за кулисами, фрагменты выступления и интервью.

По словам Светлицкой, мечта попасть на "Голос країни" появилась у нее еще в детстве. Однако осуществить ее удалось только сейчас.

Пока актриса не раскрыла подробностей своего выступления. В частности, неизвестно, какую композицию она выбрала и как на ее исполнение отреагировали тренеры шоу.

Реакция Цымбалюка на участие любимой в проекте

Тарас Цымбалюк не остался в стороне от события и публично поддержал Светлицкую, создав краткий и лаконичный комментарий под ее публикацией.

"Наконец-тооооо", - написал он.

Реакция Тараса Цымбалюка на участие Светлицкой в "Голосе"

Кроме того, в своих Instagram Stories актер поделился событием и подчеркнул, что гордится любимой.

Сторез Цимбалюка (скриншот)



Сама Елена также рассказала о шутливой реакции партнера: после ее выступления он называет ее "Рианной".

Участие в вокальном шоу стало для актрисы возможностью попробовать себя в новом формате и вернуться к давней мечте. Однако увидят ли зрители ее дальнейший путь в проекте, станет известно уже после выхода новых выпусков "Голоса".