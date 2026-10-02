Лунный календарь рыбака на октябрь 2026: когда ждать лучшего клева

В октябре рыба из-за похолодания воды постепенно меняет места стоянки и характер питания . Лунный календарь поможет рыбакам выбрать даты для выезда на водоем.

Styler рассказывает, какие дни могут быть лучшими для рыбалки и когда ждать более активного клева.

Фазы Луны в октябре 2026

Новолуние - 10 октября

Полнолуние - 26 октября

Убывающая Луна - с 1 до 9 и с 27 по 31 октября

Растущая Луна - с 11 по 25 октября.

1-3 октября

В начале месяца активность рыбы будет умеренной. Из-за постепенного охлаждения водоемов рыба начинает покидать мелководные участки и перемещаться поближе к глубине.

Хищника следует искать у бровок, перепадов глубин, входов и выходов из ям. Если поклевок нет, можно попытаться замедлить проводку приманки.

4-9 октября

В этот период активность рыбы может изменяться даже в течение одного дня.

Рыбакам следует экспериментировать с глубиной, скоростью проводки и размером приманки. Если перспективная точка не дает результата, лучше проверить другой участок водоема.

10-12 октября

10 октября будет Новолуние, поэтому поклевка может быть нестабильной, а погодные условия будут иметь особое значение.

Для пассивной рыбы следует попробовать максимально естественную подачу приманки. Во время ловли хищника можно замедлить проводку, а для мирной рыбы - уменьшить количество прикормки и делать ставку на точность забрасывания.

13-18 октября

Период роста Луны может быть интересен как для спиннингистов, так и для поклонников фидерной рыбалки.

Судака следует искать на глубоких участках, щуку - возле коряг, а окуня - там, где собирается малек. Во время фидерной ловли можно проверить русловые участки, где осенью часто держится лещ.

19-25 октября

При стабильной осенней погоде этот период может быть результативным для рыбалки. Хищную рыбу следует искать возле русловых бровок, коряг, на глубине и рядом с другими подводными укрытиями.

Для щуки можно использовать воблеры, колеблющиеся мормышки и силиконовые приманки. Для судака одним из вариантов остается джиговая ловля.

26-28 октября

26 октября будет Полнолуние, а поведение рыбы в этот период может быть нестабильным. Поэтому отсутствие поклевок в течение часа еще не означает, что рыбалка будет неудачной.

Перспективными могут оказаться утренние и вечерние часы. Также следует экспериментировать с разными горизонтами ловли, цветом приманки и темпом ее проведения.

29-31 октября

В конце месяца вода продолжит охлаждаться, поэтому рыба будет постепенно концентрироваться на более глубоких участках водоемов.

Следует проверять русловые ямы, нижние части свалов и бровки.

Когда ожидать лучший клев в октябре 2026

По Лунному календарю, наиболее благоприятными для ловли в октябре могут быть:

13-18 октября;

28-29 октября.

Также хорошие условия могут сложиться 1-2, 12, 19-20 и 30-31 октября.

Меньшую активность рыбы прогнозируют на 3-6, 21-22 и 27 октября, а самый слабый клев – на 7-11 и 23-26 октября. В то же время эти даты не следует воспринимать как точный прогноз: реальная активность рыбы будет зависеть прежде всего от конкретного водоема и погоды.

Что учесть рыбакам осенью

С приближением холодов рыба постепенно покидает мелководье и перемещается на более глубокие участки рек, прудов и водохранилищ. Поэтому осенью особенно важно правильно выбирать место ловли и учитывать сезонные изменения поведения рыбы.

Перспективными могут быть русловые ямы, бровки, перепады глубин и места у подводных укрытий. Но окончательное решение о выезде лучше принимать с учетом прогноза погоды, температуры воды и условий конкретного водоема.