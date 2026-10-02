Лунный календарь рыбака на октябрь 2026: когда ждать лучшего клева

В октябре рыба из-за похолодания воды постепенно меняет места стоянки и характер питания. Лунный календарь поможет рыбакам выбрать даты для выезда на водоем.
Styler рассказывает, какие дни могут быть лучшими для рыбалки и когда ждать более активного клева.
Фазы Луны в октябре 2026
- Новолуние - 10 октября
- Полнолуние - 26 октября
- Убывающая Луна - с 1 до 9 и с 27 по 31 октября
- Растущая Луна - с 11 по 25 октября.
1-3 октября
В начале месяца активность рыбы будет умеренной. Из-за постепенного охлаждения водоемов рыба начинает покидать мелководные участки и перемещаться поближе к глубине.
Хищника следует искать у бровок, перепадов глубин, входов и выходов из ям. Если поклевок нет, можно попытаться замедлить проводку приманки.
4-9 октября
В этот период активность рыбы может изменяться даже в течение одного дня.
Рыбакам следует экспериментировать с глубиной, скоростью проводки и размером приманки. Если перспективная точка не дает результата, лучше проверить другой участок водоема.
10-12 октября
10 октября будет Новолуние, поэтому поклевка может быть нестабильной, а погодные условия будут иметь особое значение.
Для пассивной рыбы следует попробовать максимально естественную подачу приманки. Во время ловли хищника можно замедлить проводку, а для мирной рыбы - уменьшить количество прикормки и делать ставку на точность забрасывания.
13-18 октября
Период роста Луны может быть интересен как для спиннингистов, так и для поклонников фидерной рыбалки.
Судака следует искать на глубоких участках, щуку - возле коряг, а окуня - там, где собирается малек. Во время фидерной ловли можно проверить русловые участки, где осенью часто держится лещ.
19-25 октября
При стабильной осенней погоде этот период может быть результативным для рыбалки. Хищную рыбу следует искать возле русловых бровок, коряг, на глубине и рядом с другими подводными укрытиями.
Для щуки можно использовать воблеры, колеблющиеся мормышки и силиконовые приманки. Для судака одним из вариантов остается джиговая ловля.
26-28 октября
26 октября будет Полнолуние, а поведение рыбы в этот период может быть нестабильным. Поэтому отсутствие поклевок в течение часа еще не означает, что рыбалка будет неудачной.
Перспективными могут оказаться утренние и вечерние часы. Также следует экспериментировать с разными горизонтами ловли, цветом приманки и темпом ее проведения.
29-31 октября
В конце месяца вода продолжит охлаждаться, поэтому рыба будет постепенно концентрироваться на более глубоких участках водоемов.
Следует проверять русловые ямы, нижние части свалов и бровки.
Когда ожидать лучший клев в октябре 2026
По Лунному календарю, наиболее благоприятными для ловли в октябре могут быть:
13-18 октября;
28-29 октября.
Также хорошие условия могут сложиться 1-2, 12, 19-20 и 30-31 октября.
Меньшую активность рыбы прогнозируют на 3-6, 21-22 и 27 октября, а самый слабый клев – на 7-11 и 23-26 октября. В то же время эти даты не следует воспринимать как точный прогноз: реальная активность рыбы будет зависеть прежде всего от конкретного водоема и погоды.
Что учесть рыбакам осенью
С приближением холодов рыба постепенно покидает мелководье и перемещается на более глубокие участки рек, прудов и водохранилищ. Поэтому осенью особенно важно правильно выбирать место ловли и учитывать сезонные изменения поведения рыбы.
Перспективными могут быть русловые ямы, бровки, перепады глубин и места у подводных укрытий. Но окончательное решение о выезде лучше принимать с учетом прогноза погоды, температуры воды и условий конкретного водоема.
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