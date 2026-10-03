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Главная Гороскопы Выходные под знаком ретроградной Венеры: что советует гороскоп на 3-4 октября
Гороскопы 03 октября 2026 · 10:35
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Выходные под знаком ретроградной Венеры: что советует гороскоп на 3-4 октября

Астролог рекомендует посвятить выходные творчеству, незавершенным делам и переосмыслению отношений
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Выходные под знаком ретроградной Венеры: что советует гороскоп на 3-4 октября

Астрологический прогноз на выходные 3-4 октября (фото: Styler)

Астролог Катерина Соловьева дала прогноз на первые выходные октября и назвала периоды, когда советует не торопиться знакам Зодиака с важными решениями.

Styler рассказывает, что Катерина Соловьева прогнозирует на эти дни и каким знакам советует быть внимательнее.

Ретроградная Венера: на что обратить внимание

По прогнозу Соловьевой, период ретроградной Венеры продлится с 3 октября по 14 ноября. В астрологической трактовке планету связывают с красотой, творчеством, партнерством и финансами.

В это время астролог советует пересмотреть романтические, дружеские и деловые отношения. В частности, вернуться к нерешенным вопросам, если они напоминают о себе и поработать с накопленными образами.

Среди занятий, которые Соловьева называет уместными:

  • ревизия гардероба и аксессуаров
  • наведение порядка в кошельке
  • творческая работа
  • осмысление собственных потребностей и отношений с собой.

В своем прогнозе она также предостерегает от спешки с дорогими покупками и кардинальными изменениями имиджа.

Гороскоп на субботу, 3 октября

Субботу Соловьева описывает как напряженный день. Основное предостережение - не переоценивать собственные возможности, особенно в сложных ситуациях.

По ее прогнозу, день не способствует началу новых дел и принятию важных решений. Поэтому из предложенных занятий на выходные можно выбрать те, которые не требуют резких изменений: разобрать вещи, вернуться к незавершенной творческой работе или спокойно обдумать личные вопросы.

Отдельно астролог выделяет вечер. По ее расчетам, с 18:08 до конца суток по киевскому времени Луна будет находиться "без курса". В астрологии так именуют период, которому приписывают неблагоприятность для важных начинаний.

В этот промежуток Соловьева советует не спешить с покупками и осторожно относиться к новым предложениям.

Гороскоп на воскресенье, 4 октября

На воскресенье главная рекомендация астролога - заняться творческой работой.

Соловьева не советует в этот день начинать новые дела, связанные с развлечениями, публичными выступлениями и романтическими приключениями. Также в ее прогнозе есть оговорки по азартным играм.

Луна будет "без курса" в течение всего воскресенья - с 00:00 до 24:00 по киевскому времени . Поэтому рекомендация не спешить со значимыми изменениями распространяется на весь день.

Каким знакам Соловьева прогнозирует благоприятный период

Кроме прогноза на выходные, астролог описала более длительный период пребывания Марса в Леве - с 28 сентября по 26 ноября 2026 года.

Благоприятное влияние этого положения могут ощутить такие знаки Зодиака:

  • Овны
  • Стрельцы
  • Близнецы
  • Весы.

Особенно Соловьева выделяет представителей этих знаков, которые занимаются предпринимательством или занимают руководящие должности. Этот прогноз касается всего указанного периода, а не только 3-4 октября.

Внимательнее, по словам астролога, стоит быть Львам, Водолеям, Тельцам и Скорпионам.

С пребыванием Марса во Льве она связывает возможные изменения в сфере творчества, хобби, досуга, романтических отношений и публичных выступлений. Поэтому в ее прогнозе благоприятный общий период для отдельных знаков сочетается с рекомендацией провести эти выходные без поспешных начинаний.

Ранее Styler писал о том, что астролог Ария Гмиттер назвала счастливчиков октября 2026.

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