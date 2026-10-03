Мишель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа и свою карьеру: "Я была суперзеленой"

Мишель Андраде - певица, которая начинала с вокального шоу и сотрудничества с Потапом и Ириной Горовой. На третьем прайме "Фабрики зірок" на SWEET.TV она выступила вместе с группой NEBOKRAI в выпуске, посвященном хитам MONATIK. Встреча с участниками напомнила ей о собственном старте и возможностях, которые теперь она использовала бы иначе.

В интервью Styler Michelle Andrade вспомнила начало карьеры, рассказала о своих фаворитах на "Фабриці зірок" и объяснила, как относится к сценическим ошибкам, творческим экспериментам и ожиданиям публики.

— Вы сами прошли путь от участницы вокального проекта к артистке. Когда вы познакомились с "фабрикантами" поближе, что больше всего вас у них удивило?

— Когда я начинала свой путь, я была суперзеленая и вообще не до конца понимала, что происходит. Я приехала в Украину из Боливии в подростковом возрасте и почти сразу попала к Потапу и Ирине Горовой. Я еще не успела познакомиться со всем украинским шоу-бизнесом, а уже работала с Аланом Бадоевым и Таню Муиньо. Это было очень классно, но тогда я еще не до конца отдавала себе отчет в масштабе этих людей.

Сейчас я смотрю на "фабрикантов" и вижу, насколько они включены в происходящее. И мне это очень нравится. Я сама хотела бы вернуться на 7-10 лет назад, но уже с теми знаниями и опытом, которые есть сейчас. Думаю, тогда я взяла бы от этого периода гораздо больше.

Инструментов тогда просто было не так много. Продюсер многое делал за тебя, а сегодня все гораздо больше зависит от самого артиста. Поэтому опыт, который сейчас получают "фабриканты", очень крутой.

Я уже третье прайм-шоу смотрю на них и вижу, как сильно они выросли по сравнению с тем, какими пришли на кастинг. Они становятся более уверенными, раскрываются, лучше понимают себя на сцене и перед камерой. Конечно, это их собственная работа, но большая часть этого результата - и заслуга команды, которая работает с ними каждый день.

С ними работают Руслан Махов, Яна Цыбульская, Алан Бадоев, Владимир Завадюк и другие профессионалы. И мне кажется, это очень круто, что SWEET.TV собрал для них такую команду, которая помогает посмотреть на себя с разных сторон и взять максимум из этого опыта.

Потому что сейчас артист - это не только о голосе. Это еще о движении, харизме, стиле, характере, визуале, работе с камерой и о том, как ты общаешься с аудиторией. И мне кажется, именно здесь "фабриканты" получают очень сильный старт, чтобы не просто поучаствовать в шоу, а понять, какими артистами они хотят стать.

Я бы и сама сейчас хотела оказаться в таких обстоятельствах.

Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

— Вас пригласили на третье прайм-шоу спеть с "фабрикантами", какие у вас впечатления?

— Мне очень нравится, что они все разные. У них разные характеры, голоса, стили, видение себя как артистов. И это очень круто, потому что украинской сцене нужны разные исполнители, каждый со своей музыкой и своей аудиторией.

Мне интересно наблюдать, как они постепенно открываются. Ты можешь увидеть человека в одном номере и подумать о нем одно, а в следующем он уже показывает совсем другую сторону. Они еще в процессе поиска, и мне очень интересно наблюдать, кем каждый из них станет в результате.

Мишель Андраде на "Фабриці зірок" (фото: instagram.com/mishvirmish)

– Как вам работается с NEBOKRAI? Вы уже познакомились с ребятами. Как они вам?

— Они такие немножко застенчивые, но когда выходят на сцену - это совсем другие люди. Особенно сегодня на генпрогоне я смотрела на Никиту и думала: "Никита, убери руку с моей талии!".

У ребят есть этот пыл, они умеют его включать на сцене. Мне кажется, на репетициях Никита более спокоен, а когда выходит на сцену - просто выдает все. На генпрогоне я даже немного удивилась "Эй, я здесь вообще-то, а он уже работает на весь зал!".

Я вижу рост NEBOKRAI за эту неделю. Они большие молодцы!

— У вас уже есть большой сценический опыт. Что бы вы посоветовали "фабрикантам" , пока они еще находятся внутри проекта?

— Я бы посоветовала им максимально ценить этот опыт. Я сама сейчас смотрю на них и думаю: "Боже, если бы я тогда имела все то, что у них сейчас".

У них рядом люди, о которых на старте карьеры может мечтать любой артист. Руслан Махов - топовый режиссер-постановщик, Яна Цыбульская работает с ними над пластикой и хореографией, Виталий Ажнов - над актерским мастерством, Алан Бадоев очень хорошо понимает перформанс, образ артиста и работу с аудиторией, Ирина Горова имеет огромный опыт в музыкальной индустрии и продюсерстве.

Поэтому я очень надеюсь, что "фабриканты" это понимают и берут от этого опыта максимум. Надо задавать вопросы, слушать, пробовать, ошибаться и снова пробовать.

Такая возможность работать с большим количеством сильных профессионалов - это действительно очень ценно.

Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

— А что вы заметили в них как артистка? На что, возможно, обращаете внимание, видя их на сцене?

— Для меня очень важна харизма и то, как человек ведет себя на сцене. Не только попала ли она в каждую ноту, а могу ли я поверить ей, хочется ли на нее смотреть, чувствую ли я ее в моменте.

Классно, когда ты позволяешь себе ошибаться и не пытаешься скрыть это, потому что в этом есть подлинность.

Даже профессиональные вокалисты могут не попасть в ноту, но они все равно держатся на сцене. И для меня самый классный профессионализм - это когда ты даже не заметил эту ошибку.

Мне многие "фабриканты" после выступлений сами говорили: "Блин, здесь я недоработала", "недопела" или "недотанцевала". Даже Анна Тринчер сказала: "Черт, я не там движение сделала". А я вообще этого не увидела. И для меня это круто. Это и есть проявление мастерства.

Мишель Андраде и Анна Тринчер (фото: instagram.com/mishvirmish)

— Было ли то, что вы хотели посоветовать "фабрикантам"?

— Мне кажется, самое главное - не расстраиваться, если одно выступление получилось не таким, как хотелось. Это бывает у всех. У нас же не ежедневно одинаковое настроение и одинаковая форма. Так же и выступление не всякий раз может быть идеальным.

Мне важно другое - сделал ли ты выводы, смог ли попробовать что-то новое и двигаешься дальше.

Я вообще считаю, что артисту очень важно не бояться экспериментировать. Даже если тебе кажется, что ты нашел свой стиль, все равно нужно продолжать искать себя.

— Как вы относитесь к ситуациям, когда артист получает песню, которая, на первый взгляд, совсем не его?

— На самом деле, это нужно смотреть индивидуально. Надо очень хорошо знать артиста и понимать, что для него привычно, а что - вызов.

Я считаю, что очень важно не цепляться за позицию "мое" или "не мое". Надо экспериментировать с собой, быть открытым и попытаться сделать песню своей.

Если песня не очень подходит под твой репертуар, нужно максимально поработать с ней: пойти на студию, доработать беки, подумать о подаче и сделать все, чтобы она зазвучала по-твоему.

Мне кажется, команда "Фабрики зірок" как раз очень старается подбирать "фабрикантам" песни так, чтобы, с одной стороны, подсветить их сильные стороны, а с другой - поставить перед ними задачу, над которой им предстоит поработать.

И мне очень нравится, что все "фабриканты" такие разные. У них разные характеры, стили, голоса, видение себя как артистов. И это очень круто, потому что украинской сцене сейчас нужны разные исполнители, каждый со своей музыкой и своей аудиторией.

Мишель Андраде на сцене "Фабрики зірок" (фото: instagram.com/mishvirmish)

— Нужно ли артисту на старте карьеры сразу определиться со своим жанром или важнее оставаться открытым для экспериментов?

— На самом деле, я считаю, что артист никому ничего не должен. Он не должен подстраиваться под чьи-либо ожидания или оставаться в одном образе только потому, что так его привыкли видеть.

Но поиск в творчестве, как и вообще в жизни, должен быть постоянным. Конечно, сначала важно показать себя, свой стиль, чтобы тебя запомнили, а дальше постепенно открывать новые стороны и показывать другой материал.

Иногда изменения могут быть очень радикальными и публика не сразу их воспринимает. Но это не значит, что ты делаешь что-нибудь неправильно. Просто каждый следующий шаг артиста должен быть хорошо продуман.

И мне очень нравится, что на "Фабрике зірок" мы как раз видим, насколько разными могут быть артисты. Кто-то работает в стиле поп, кто-то - в рок, кто-то - в инди, и это прекрасно.

— Видите ли вы среди нынешних "фабрикантов" людей, которых вы хотели бы слушать и после завершения проекта?

– Конечно. Я уверена, что многие из них станут большими артистами. Я сама буду ходить к ним на концерты.

Но им еще предстоит пройти этот путь: найти свой стиль, свою команду, понять, какими артистами они хотят быть.

Поэтому я очень надеюсь, что "фабриканты" это ценят и берут от этого опыта максимум. Поскольку через такие проекты появляются новые артисты, новая музыка и, наконец, формируется то, какой будет украинская культура завтра.

Мишель Андраде (фото: instagram.com/mishvirmish)

- Кто еще из "фабрикантов" вам особенно нравится?

– Боже, я обожаю XSTATTY, DISHA, NASU. Они всегда вызывают у меня разные эмоции, но это всегда эмоции, от которых мурашки по коже. Мне кажется, они очень открыты для экспериментов, и мне это нравится.

А еще мне очень нравится Анна Симон. Она очень крутая.