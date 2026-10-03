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Тренды 03 октября 2026 · 06:24
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Хэллоуин в Украине: когда отмечают праздник в 2026 году и как он возник

Хэллоуин имеет давнюю историю, которая начинается с кельтского праздника Самайн и впоследствии переплетается с христианским календарем.
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Хэллоуин в Украине: когда отмечают праздник в 2026 году и как он возник

Когда празднуют Хэллоуин (фото: Styler)

В конце октября мир готовится к одному из самых известных осенних праздников. Хэллоуин в современном виде сформировался под влиянием древних кельтских обычаев, христианских традиций и культуры Ирландии и Шотландии.

Когда празднуют Хэллоуин в 2026 году и откуда возник этот праздник, рассказывает Styler.

Когда будет Хэллоуин в 2026 году

Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября. В 2026 году эта дата выпадает на субботу. На следующий день, 1 ноября, в западной христианской традиции отмечают День всех святых. Хэллоуин приходится на вечер в канун этого праздника, отмечает HISTORY.

Откуда происходит Хэллоуин

Историю Хэллоуина связывают с древним кельтским праздником Самайн (Samhain). Он был связан с завершением сезона сбора урожая и переходом к зимнему периоду.

Как отмечает National Geographic, Самайн приходился на границу 31 октября и 1 ноября и в кельтской традиции обозначал завершение одного года и начало нового.

В то же время Самайн не был просто "древним Хэллоуином" в современном понимании. Непосредственных письменных свидетельств о том, как праздновали Самайн в древности, сохранилось немного.

Значительную часть представлений о его обычаях исследователи воспроизводят по более поздним фольклорным традициям. Поэтому Самайн корректнее рассматривать как один из культурных пластов, повлиявших на формирование Хэллоуина.

Как христианский календарь повлиял на праздник

Другой важный этап в истории Хэллоуина связан с христианским календарем. В 7 веке папа Бонифаций IV связал 1 ноября с Днем всех святых, а в 8 веке папа Григорий III расширил этот праздник на всех святых и перенес его на 1 ноября. Такую последовательность событий приводит HISTORY.

Вечер в канун Дня всех святых получил название All Hallows' Eve, которое впоследствии сократилось до Halloween. Таким образом, настоящее название праздника происходит от христианского наименования вечера перед Днем всех святых, тогда как его исторические истоки связаны также с давними сезонными традициями.

Как Хэллоуин приобрел современный вид

В 19 веке Хэллоуин начал активно распространяться в США вместе с ирландскими и другими европейскими переселенцами. Их народные обычаи смешивались с местными традициями, и праздник постепенно приобретал более светский характер.

National Geographic отмечает, что именно в США Хэллоуин начал активно набирать популярность в XIX веке на фоне масштабной ирландской иммиграции.

В 20 веке американский формат Хэллоуина продолжил развиваться и распространяться за пределами США.

Современный праздник уже существенно отличается от давних сезонных обрядов и воспринимается прежде всего как светское культурное событие, связанное с развлечениями, тематическими мероприятиями и популярной культурой.

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