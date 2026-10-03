Что приготовить на выходных: сливочная курица с рисом и моцареллой в духовке

На выходных хочется приготовить что-нибудь домашнее и сытное, но не тратить пол дня на кухне. Эта запеканка с курицей, рисом, сливочным соусом и моцареллой как раз для такого случая.

Как приготовить сливочную курицу с рисом и творожной шапочкой, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт инфлюэнсерши Катарины Солид из Instagram .

Сливочная курица с рисом в духовке

Ингредиенты

500 г риса

1 кг куриной грудки

моцарелла - по вкусу

соль - по вкусу

черный перец - по вкусу

паприка - по вкусу

хлопья чили - по вкусу

луковый порошок - по вкусу

соус для курицы - по вкусу.

Этапы приготовления

Сначала отварите рис. Автор рецепта использовала три пакетика риса для варки общим весом около 500 г.

Куриную грудку нарежьте кусочками и приготовьте с солью, перцем, паприкой, хлопьями чили и луковым порошком. По желанию можно изменить набор специй в соответствии со своим вкусом.

Для соуса можно использовать готовую смесь для курятины. В оригинальном рецепте автор взяла классический французский бретонский соус, однако подойдет и домашний сливочный соус или другой вариант по вашему выбору.

Готовый рис, курицу и соус выложите слоями в форму для запекания. Сверху щедро посыпьте тертой моцареллой.

Поставьте форму в духовку и запекайте, пока сыр полностью не расплавится. Готовое блюдо можно подавать со свежим салатом.

Автор отмечает, что количество продуктов легко адаптировать под нужный объем порции. В то же время готовый рис не следует хранить слишком долго - она рекомендует съесть в течение нескольких дней после приготовления.

Как приготовить соус из рецепта

Приготовить классический соус бретонский не трудно, а приготовление займет у вас всего 30 минут. Рецептом соуса делится кулинарное французское издание marie claire .

Ингредиенты

2 шт. лука

1 шт. стебли порея

1 стебель сельдерея

1 щепотка сахара

50 г шампиньонов

50 г сливочного масла

15 мл подсолнечного масла

2 ст. л. муки

1 стакан сухого белого вина

500 мл телячьего или куриного бульона

1 ст. л. сметаны

соль - по вкусу

черный перец - по вкусу.

Приготовление

Лук очистите и очень мелко нашинкуйте. Белую часть порея и сельдерея помойте и тонко нашинкуйте.

Переложите овощи в глубокую сковороду или сотейник, добавьте масло, посолите и присыпьте сахаром. Тушите на небольшом огне без поджаривания, регулярно перемешивая, пока овощи не станут мягкими.

Шампиньоны помойте, мелко нашинкуйте и добавьте к овощам. Готовьте, пока грибы не отдадут лишнюю жидкость.

Добавьте муку и хорошо перемешайте. Затем влейте белое вино и бульон, постоянно помешивая.

Накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 20 минут, чтобы жидкость улетучилась примерно наполовину.

Перед подачей добавьте сметану и перемешайте.