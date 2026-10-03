Что приготовить на выходных: сливочная курица с рисом и моцареллой в духовке

На выходных хочется приготовить что-нибудь домашнее и сытное, но не тратить пол дня на кухне. Эта запеканка с курицей, рисом, сливочным соусом и моцареллой как раз для такого случая.
Как приготовить сливочную курицу с рисом и творожной шапочкой, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт инфлюэнсерши Катарины Солид из Instagram.
Сливочная курица с рисом в духовке
Ингредиенты
- 500 г риса
- 1 кг куриной грудки
- моцарелла - по вкусу
- соль - по вкусу
- черный перец - по вкусу
- паприка - по вкусу
- хлопья чили - по вкусу
- луковый порошок - по вкусу
- соус для курицы - по вкусу.
Этапы приготовления
Сначала отварите рис. Автор рецепта использовала три пакетика риса для варки общим весом около 500 г.
Куриную грудку нарежьте кусочками и приготовьте с солью, перцем, паприкой, хлопьями чили и луковым порошком. По желанию можно изменить набор специй в соответствии со своим вкусом.
Для соуса можно использовать готовую смесь для курятины. В оригинальном рецепте автор взяла классический французский бретонский соус, однако подойдет и домашний сливочный соус или другой вариант по вашему выбору.
Готовый рис, курицу и соус выложите слоями в форму для запекания. Сверху щедро посыпьте тертой моцареллой.
Поставьте форму в духовку и запекайте, пока сыр полностью не расплавится. Готовое блюдо можно подавать со свежим салатом.
Автор отмечает, что количество продуктов легко адаптировать под нужный объем порции. В то же время готовый рис не следует хранить слишком долго - она рекомендует съесть в течение нескольких дней после приготовления.
Как приготовить соус из рецепта
Приготовить классический соус бретонский не трудно, а приготовление займет у вас всего 30 минут. Рецептом соуса делится кулинарное французское издание marie claire.
Ингредиенты
- 2 шт. лука
- 1 шт. стебли порея
- 1 стебель сельдерея
- 1 щепотка сахара
- 50 г шампиньонов
- 50 г сливочного масла
- 15 мл подсолнечного масла
- 2 ст. л. муки
- 1 стакан сухого белого вина
- 500 мл телячьего или куриного бульона
- 1 ст. л. сметаны
- соль - по вкусу
- черный перец - по вкусу.
Приготовление
Лук очистите и очень мелко нашинкуйте. Белую часть порея и сельдерея помойте и тонко нашинкуйте.
Переложите овощи в глубокую сковороду или сотейник, добавьте масло, посолите и присыпьте сахаром. Тушите на небольшом огне без поджаривания, регулярно перемешивая, пока овощи не станут мягкими.
Шампиньоны помойте, мелко нашинкуйте и добавьте к овощам. Готовьте, пока грибы не отдадут лишнюю жидкость.
Добавьте муку и хорошо перемешайте. Затем влейте белое вино и бульон, постоянно помешивая.
Накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 20 минут, чтобы жидкость улетучилась примерно наполовину.
Перед подачей добавьте сметану и перемешайте.
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