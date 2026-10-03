UA / RU
rbc.ua
Последние новости
09:22 Вкусно
Что приготовить на выходных: сливочная курица с рисом и моцареллой в духовке
08:43 Тренды
Мишель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа и свою карьеру: "Я была суперзеленой"
08:08 Гороскопы
Когда стричься в октябре 2026: благоприятные и "денежные" дни по Лунному календарю
07:26 Тренды
Бритни Спирс вместо Рианны: кому изначально предлагали "Umbrella" и другие мировые хиты
06:24 Тренды
Хэллоуин в Украине: когда отмечают праздник в 2026 году и как он возник
05:56 Гороскопы
Таро-гороскоп на 3 октября: прогнозы для Раков, Овнов и других знаков Зодиака
20:07 Гороскопы
Овен, Рак, Козерог и Весы: астролог Рейес назвала знаки Зодиака, которые будут в центре внимания в октябре
18:57 Вкусно
Домашняя "Кока-Кола" с апельсином и имбирем: рецепт газированного напитка (видео)
18:21 Люди
"Да и только да!" Певица SKYLERR и юрист Евгений Пронин обручились (видео)
18:08 Люди
Тина Кароль раскрыла подробности жизни 17-летнего сына в Великобритании
Все новости
Главная Вкусно Что приготовить на выходных: сливочная курица с рисом и моцареллой в духовке
Вкусно 03 октября 2026 · 09:22
Add as a preferred source on Google

Что приготовить на выходных: сливочная курица с рисом и моцареллой в духовке

Курица, рис, сливочный соус и расплавленная моцарелла – сытное блюдо, которое удобно приготовить сразу на несколько порций
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Что приготовить на выходных: сливочная курица с рисом и моцареллой в духовке

Рецепт вкусного обеда на несколько дней (фото: Styler)

На выходных хочется приготовить что-нибудь домашнее и сытное, но не тратить пол дня на кухне. Эта запеканка с курицей, рисом, сливочным соусом и моцареллой как раз для такого случая.

Как приготовить сливочную курицу с рисом и творожной шапочкой, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт инфлюэнсерши Катарины Солид из Instagram.

Сливочная курица с рисом в духовке

Ингредиенты

  • 500 г риса
  • 1 кг куриной грудки
  • моцарелла - по вкусу
  • соль - по вкусу
  • черный перец - по вкусу
  • паприка - по вкусу
  • хлопья чили - по вкусу
  • луковый порошок - по вкусу
  • соус для курицы - по вкусу.

Этапы приготовления

Сначала отварите рис. Автор рецепта использовала три пакетика риса для варки общим весом около 500 г.

Куриную грудку нарежьте кусочками и приготовьте с солью, перцем, паприкой, хлопьями чили и луковым порошком. По желанию можно изменить набор специй в соответствии со своим вкусом.

Для соуса можно использовать готовую смесь для курятины. В оригинальном рецепте автор взяла классический французский бретонский соус, однако подойдет и домашний сливочный соус или другой вариант по вашему выбору.

Готовый рис, курицу и соус выложите слоями в форму для запекания. Сверху щедро посыпьте тертой моцареллой.

Поставьте форму в духовку и запекайте, пока сыр полностью не расплавится. Готовое блюдо можно подавать со свежим салатом.

Автор отмечает, что количество продуктов легко адаптировать под нужный объем порции. В то же время готовый рис не следует хранить слишком долго - она рекомендует съесть в течение нескольких дней после приготовления.

Как приготовить соус из рецепта

Приготовить классический соус бретонский не трудно, а приготовление займет у вас всего 30 минут. Рецептом соуса делится кулинарное французское издание marie claire.

Ингредиенты

  • 2 шт. лука
  • 1 шт. стебли порея
  • 1 стебель сельдерея
  • 1 щепотка сахара
  • 50 г шампиньонов
  • 50 г сливочного масла
  • 15 мл подсолнечного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1 стакан сухого белого вина
  • 500 мл телячьего или куриного бульона
  • 1 ст. л. сметаны
  • соль - по вкусу
  • черный перец - по вкусу.

Приготовление

Лук очистите и очень мелко нашинкуйте. Белую часть порея и сельдерея помойте и тонко нашинкуйте.

Переложите овощи в глубокую сковороду или сотейник, добавьте масло, посолите и присыпьте сахаром. Тушите на небольшом огне без поджаривания, регулярно перемешивая, пока овощи не станут мягкими.

Шампиньоны помойте, мелко нашинкуйте и добавьте к овощам. Готовьте, пока грибы не отдадут лишнюю жидкость.

Добавьте муку и хорошо перемешайте. Затем влейте белое вино и бульон, постоянно помешивая.

Накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 20 минут, чтобы жидкость улетучилась примерно наполовину.

Перед подачей добавьте сметану и перемешайте.

Вас также может заинтересовать, как приготовить заливной пирог для всей семьи на выходных.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП "Да и только да!" Певица SKYLERR и юрист Евгений Пронин обручились (видео) Люди "Да и только да!" Певица SKYLERR и юрист Евгений Пронин обручились (видео)
Изменение цвета гриба на срезе: почему синеют, чернеют или краснеют разные виды и являются ли они ядовитыми
Изменение цвета гриба на срезе: почему синеют, чернеют или краснеют разные виды и являются ли они ядовитыми Полезное
Тина Кароль раскрыла подробности жизни 17-летнего сына в Великобритании
Тина Кароль раскрыла подробности жизни 17-летнего сына в Великобритании Люди
Больше интересного
Елена Шоптенко раскрыла детали свадьбы с австрийцем: украинские традиции и церемония в замке Елена Шоптенко раскрыла детали свадьбы с австрийцем: украинские традиции и церемония в замке Остапова Анастасія · 02 октября 2026, 16:59
Домашние заготовки в морозилку: практичные рецепты с курицей, фаршем и рыбой (видео) Домашние заготовки в морозилку: практичные рецепты с курицей, фаршем и рыбой (видео) Юлія Люшньова · 02 октября 2026, 14:54
"У украинцев другая ругань": Лариса Ницой объяснила разницу между украинскими и российскими матами "У украинцев другая ругань": Лариса Ницой объяснила разницу между украинскими и российскими матами Катерина Собкова · 02 октября 2026, 14:17
Мишель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа и свою карьеру: "Я была суперзеленой" Мишель Андраде про "Фабрику зірок", Потапа и свою карьеру: "Я была суперзеленой" Юлия Шиканова · 03 октября 2026, 08:43