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Смачно 03 жовтня 2026 · 09:22
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Що приготувати на вихідних: вершкова курка з рисом і моцарелою в духовці

Курка, рис, вершковий соус і розплавлена моцарела - ситна страва, яку зручно приготувати одразу на кілька порцій
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Що приготувати на вихідних: вершкова курка з рисом і моцарелою в духовці

Рецепт смачного обіду на декілька днів (фото: Styler)

На вихідних хочеться приготувати щось домашнє й ситне, але не витрачати пів дня на кухні. Ця запіканка з куркою, рисом, вершковим соусом і моцарелою якраз для такого випадку.

Як приготувати вершкову курку з рисом та сирною шапочкою, розповідає Styler з посиланням на рецепт інфлюенсерки Катаріни Солід з Instagram.

Вершкова курка з рисом у духовці

Інгредієнти

  • 500 г рису
  • 1 кг курячої грудки
  • моцарела - за смаком
  • сіль - за смаком
  • чорний перець - за смаком
  • паприка - за смаком
  • пластівці чилі - за смаком
  • цибулевий порошок - за смаком
  • соус для курки - за смаком.

Етапи приготування

Спочатку відваріть рис. Авторка рецепта використала три пакетики рису для варіння загальною вагою близько 500 г.

Курячу грудку наріжте шматочками та приготуйте з сіллю, перцем, паприкою, пластівцями чилі й цибулевим порошком. За бажанням можна змінити набір спецій відповідно до власного смаку.

Для соусу можна використати готову суміш для курятини. В оригінальному рецепті авторка взяла класичний французький бретонський соус, однак підійде і домашній вершковий соус або інший варіант на ваш вибір.

Готовий рис, курку та соус викладіть шарами у форму для запікання. Зверху щедро посипте тертою моцарелою.

Поставте форму в духовку та запікайте, доки сир повністю не розплавиться. Готову страву можна подавати зі свіжим салатом.

Авторка зазначає, що кількість продуктів легко адаптувати під потрібний об'єм порції. Водночас готовий рис не варто зберігати занадто довго - вона рекомендує з'їсти протягом кількох днів після приготування.

Як приготувати соус з рецепту

Приготувати класичний бретонський соус не важко, а приготування займе у вас всього 30 хвилин. Рецептом соусу ділиться кулінарне французьке видання marie claire.

Інгредієнти

  • 2 шт. цибулі
  • 1 шт. стебла порею
  • 1 стебло селери
  • 1 щіпка цукру
  • 50 г печериць
  • 50 г вершкового масла
  • 15 мл соняшникової олії
  • 2 ст. л. борошна
  • 1 склянка сухого білого вина
  • 500 мл телячого або курячого бульйону
  • 1 ст. л. сметани
  • сіль - за смаком
  • чорний перець - за смаком

Приготування

Цибулю очистіть і дуже дрібно наріжте. Білу частину порею та селеру помийте й тонко наріжте.

Перекладіть овочі у глибоку сковороду або сотейник, додайте вершкове масло, посоліть і присипте цукром. Тушкуйте на невеликому вогні без підсмажування, регулярно перемішуючи, доки овочі не стануть м'якими.

Печериці помийте, дрібно наріжте та додайте до овочів. Готуйте, доки гриби не віддадуть зайву рідину.

Додайте борошно та добре перемішайте. Потім влийте біле вино і бульйон, постійно помішуючи.

Накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні близько 20 хвилин, щоб рідина випарувалася приблизно наполовину.

Перед подачею додайте сметану та перемішайте.

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