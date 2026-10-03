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Гороскопи 03 жовтня 2026 · 05:56
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Таро-гороскоп на 3 жовтня: прогнози для Раків, Овнів та інших знаків Зодіаку

Цього дня особливо важливо зрозуміти, що варто залишити позаду, а за що боротися
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 3 жовтня: прогнози для Раків, Овнів та інших знаків Зодіаку

Прогноз за картами Таро на 3 жовтня (фото: Styler)

Таро-прогноз на 3 жовтня підказує, які теми можуть вийти на перший план у кожного знаку Зодіаку. Для когось день буде динамічним, а комусь варто прислухатися до інтуїції.

Styler розповідає детальніше, чого очікувати у суботу.

Овен

Карта Таро: Колісниця

На Овнів чекає день активності та руху вперед. Колісниця радить чітко визначити мету й не дозволяти сумнівам збивати вас із наміченого шляху.

Телець

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Четвірка Жезлів символізує стабільність, радість і приємні події. Для Тельців це хороший момент, щоб провести час із близькими, відзначити невеликий успіх або просто насолодитися результатами своєї роботи.

Близнюки

Карта Таро: Королева Мечів

Королева Мечів закликає Близнюків мислити тверезо та не дозволяти емоціям керувати рішеннями. Важлива розмова може вимагати чесності, чітких аргументів і вміння відстояти власну позицію.

Рак

Карта Таро: Королева Кубків

Для Раків карта таро говорить про інтуїцію, емоційну чутливість і турботу про себе та інших. Прислухайтеся до внутрішнього голосу - він може підказати більше, ніж сухі факти.

Лев

Карта Таро: Сила

Сила нагадує Левам, що справжня впевненість не завжди потребує демонстрації. Цього дня вам допоможуть витримка, самоконтроль і здатність спокійно впливати на ситуацію.

Діва

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів

Дев'ятка Жезлів вказує на втому після тривалого напруження, але водночас - на готовність не здаватися. Дівам варто берегти сили та не відмовлятися від мети через тимчасові труднощі.

Терези

Карта Таро: Двійка Кубків

Для Терезів Двійка Кубків пов'язана з партнерством, взаємністю та щирим контактом. День може бути сприятливим для примирення, важливої розмови або зміцнення стосунків із близькою людиною.

Скорпіон

Карта Таро: Смерть

Не варто лякатися назви цієї карти: у Таро Смерть найчастіше символізує завершення одного етапу та початок іншого. Скорпіонам варто відпустити те, що більше не працює, щоб звільнити місце для змін.

Стрілець

Карта Таро: Вісімка Кубків

Вісімка Кубків може вказувати на бажання залишити позаду ситуацію, яка більше не приносить задоволення. Стрільцям варто чесно відповісти собі, від чого вони готові відмовитися заради нового етапу.

Козоріг

Карта Таро: Король Кубків

Король Кубків радить Козорогам зберігати емоційну рівновагу навіть у непростих ситуаціях. Розважливість і вміння контролювати почуття допоможуть знайти правильний підхід до людей.

Водолій

Карта Таро: Справедливість

Карта Справедливість закликає Водоліїв уважно зважувати рішення та враховувати наслідки своїх дій. У важливих питаннях краще спиратися на факти, чесність і баланс, а не на миттєві емоції.

Риби

Карта Таро: Зірка

Зірка приносить тему надії, натхнення та віри у власні сили. Рибам варто звернути увагу на свої мрії й не втрачати оптимізму - навіть невеликий крок до бажаного може мати значення.

Раніше Styler розповідав, які знаки Зодіаку вважають найнаполегливішими.

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