Як носити спідницю міді без ефекту зайвого об'єму: поради стилістки Олени Шевченко

Спідниця міді давно стала базовою річчю в гардеробі , але саме з її довжиною легко помилитися. Іноді річ, яка чудово виглядає на вішаку, під час примірки раптом робить силует важчим і візуально скорочує ноги.

Styler з посиланням на поради фешенблогерки Олени Шевченко в Instagram розповідає, як вибрати крій міді, щоб вона працювала на пропорції фігури.

Чому одна міді може змінити силует

Спеціалістка звертає увагу на важливу деталь: проблема не обов'язково у фігурі. Вона може виникати через конструкцію самої спідниці або сукні.

У відео блогерка пояснює, що подвійне звуження створює небажаний візуальний ефект. Спочатку тканина щільно облягає найширшу частину стегон, а потім ще сильніше звужується донизу.

Через таку лінію стегна можуть здаватися масивнішими, а ноги - коротшими. Тому під час примірки варто дивитися не лише на довжину, а й на те, як річ проходить від стегон донизу.

Який фасон краще вибрати

Шевченко радить звернути увагу варто на спідниці-трапеції та моделі, скроєні по косій.

Їхня конструкція створює більш плавну лінію від найширшої точки стегон донизу. Завдяки цьому силует виглядає витягнутішим, а стегна - пропорційнішими.

Особливо добре цей прийом працює, коли тканина не стоїть жорстко, а м'яко рухається під час ходьби.

Важлива не тільки форма, а й довжина

У міді немає універсальної довжини, яка однаково добре виглядатиме на всіх. Кілька сантиметрів можуть суттєво змінити сприйняття ніг.

Якщо хочеться візуально витягнути силует, варто приміряти кілька варіантів і подивитися, де саме закінчується поділ. Часто найвигідніше виглядає довжина, яка залишає відкритою найвитонченішу частину ноги - наприклад, щиколотку.

Не варто купувати спідницю лише за принципом "це стандартна довжина міді".

Краще оцінити її разом із взуттям, з яким ви плануєте носити річ.

Висока посадка теж може допомогти

Ще один спосіб збалансувати пропорції - підкреслити лінію талії. Спідниця з високою посадкою візуально зміщує початок ніг вище, завдяки чому вони можуть здаватися довшими.

Особливо легко використати цей прийом із коротшим верхом або сорочкою, заправленою всередину. А от довгий вільний светр поверх спідниці може "розрізати" фігуру в іншому місці й повністю змінити цей ефект.

На що подивитися перед покупкою

Під час примірки міді варто зробити кілька простих перевірок:

подивіться на себе не лише спереду, а й збоку;

перевірте, чи тканина не збирається горизонтальними складками на стегнах;

оцініть, де закінчується поділ відносно найтоншої частини ноги;

пройдіться - хороший крій не повинен сильно обмежувати рухи;

приміряйте спідницю з тим взуттям, яке плануєте носити найчастіше.

І головне - не робіть висновків про свою фігуру за однією невдалою моделлю. Якщо міді раптом візуально додає об'єму, це ще не означає, що проблема у вазі чи формах. Іноді достатньо змінити лінію крою, посадку або довжину - і та сама фігура виглядатиме зовсім інакше.