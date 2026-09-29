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Люди 29 вересня 2026 · 08:27
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Макс Барських, KOLA, OTOY: як насправді звуть українських артистів

Їхні сценічні імена давно стали звичними для української публіки, але справжні прізвища деяких артистів можуть здивувати
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Макс Барських, KOLA, OTOY: як насправді звуть українських артистів

Справжні імена українських артистів (колаж: Styler)

Більшість українських зірок відомі за своїми сценічними іменами, але мало хто знає, як їх звати насправді. Деякі з них навіть змінили справжнє ім’я на псевдонім у офіційних документах.

Styler зібрав добірку з імен українських артистів, які ховаються під сценічними псевдонімами.

Макс Барських

Макс Барських - це псевдонім Миколи Бортника. Артист презентував своє "нове ім'я" ще на "Фабриці зірок" у 2008 році, а згодом пояснював, що сценічний образ Макса став для нього своєрідним альтер его - більш упевненим, ніж Микола.

Макс Барських, KOLA, OTOY: як насправді звуть українських артистівМакс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

Пісні Макса, такі як "Тумани", "Береги" та інші, нині співають мільйони. Але навіть зараз не всі фани Барських знають, що насправді його справжнє ім'я зовсім інше.

KOLA

KOLA - це сценічне ім'я Анастасії Прудіус. Співачка стала широко відомою саме під цим коротким псевдонімом, який сьогодні вже міцно асоціюється з її творчістю.

Макс Барських, KOLA, OTOY: як насправді звуть українських артистівKOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Серед найвідоміших пісень KOLA - "Чи разом?", "Біля серця" та "Цінувати життя". Саме ці композиції добре знайомі українським слухачам, хоча справжнє ім'я співачки знають не всі.

Міка Ньютон

Міка Ньютон насправді - Оксана Грицай. За словами артистки, псевдонім їй придумав продюсер у 2002 році, після чого саме під цим ім'ям вона продовжила музичну кар'єру.

Макс Барських, KOLA, OTOY: як насправді звуть українських артистівМіка Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

Артистка представляла Україну на "Євробаченні-2011" з піснею "Angel". Саме цей виступ став одним із найвідоміших етапів її кар'єри.

Lama

Українська співачка Lama насправді Наталія Дзеньків. Саме під псевдонімом Lama артистка стала відомою широкій аудиторії.

Макс Барських, KOLA, OTOY: як насправді звуть українських артистівLama (фото: instagram.com/lamaukraine)

Серед найвідоміших пісень Lama - "Мені так треба", "Знаєш, як болить" та "Світло і тінь".

OTOY

Український репер OTOY насправді - В'ячеслав Дрофа. Він пояснював, що псевдонім походить від поширеного на Львівщині вислову “Ну отой”, коли людина не може згадати чиєсь ім'я.

Макс Барських, KOLA, OTOY: як насправді звуть українських артистівOTOY (фото: instagram.com/otoysounds)

Серед відомих треків OTOY - "Судоми" та "Шукали вчора". Репер використовує цей псевдонім від початку своєї музичної кар'єри.

Skofka

За псевдонімом Skofka ховається Володимир Самолюк. Сценічне ім'я не є очевидним скороченням його справжнього імені чи прізвища.

Макс Барських, KOLA, OTOY: як насправді звуть українських артистівSkofka (фото: instagram.com/skofka.ua)

Серед відомих треків репера - "Чути гімн", "Додому" та "Не забуду". Його творчість переважно пов'язана з українською реп-сценою.

Кузьма Скрябін

Кузьма Скрябін - сценічне ім'я Андрія Кузьменка, фронтмена гурту “Скрябін”. Саме під цим ім'ям музикант став відомим українській публіці.

Макс Барських, KOLA, OTOY: як насправді звуть українських артистівКузьма Скрябін (фото: instagram.com/skryabinband)

Серед найвідоміших україномовних пісень "Скрябіна" - "Мам", "Люди, як кораблі" та "Сам собі країна". Творчість Кузьми залишається добре відомою українській аудиторії.

Міша Романова

Колишня учасниця гурту “ВІА Гра” Міша Романова насправді - Наталія Могиленець. Публіка багато років знала її саме за сценічним ім'ям.

Макс Барських, KOLA, OTOY: як насправді звуть українських артистівМіша Романова (фото: instagram.com/misharomanova)

Широку популярність співачка отримала як учасниця гурту "ВІА Гра", а після завершення роботи в колективі продовжила сольну кар'єру.

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