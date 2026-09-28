Шоколадні ліниві вареники з вишнею: простий рецепт солодкого сніданку (відео)

Для приготування цих вареників потрібно замісити м'яку сирну масу, загорнути в неї вишню та відварити. Після цього можна подавати з вишневим конфі та шоколадною глазур’ю.

Як приготувати ліниві вареники, розповідає Styler з посиланням на рецепт тренерки та нутриціологині nastya_dreamy в Instagram .

Інгредієнти

Для вареників:

200 г сухого кисломолочного сиру

1 жовток

1,5 ст. л. борошна + 2 ст. л. для обвалювання

1 ст. л. какао

підсолоджувач - за смаком

вишня для начинки.

Для вишневого конфі:

200 г вишні

1 ч. л. кукурудзяного крохмалю

2 ст. л. холодної води

підсолоджувач - за смаком.

Для шоколадної глазурі:

1 ст. л. какао

1 ст. л. підсолоджувача

1 ч. л. кукурудзяного крохмалю

9 ст. л. молока

20 г вершкового масла.

Як приготувати

Для рецепта краще використовувати сухий кисломолочний сир. Якщо він вологий, його потрібно добре відтиснути, щоб не довелося додавати зайве борошно.

Перетріть сир, змішайте його з жовтком та підсолоджувачем. Додайте борошно з какао і замісіть тісто. Воно має вийти м'яким і трохи липким, але добре тримати форму.

Сформуйте з тіста джгутик і наріжте його на невеликі шматочки. Кожен шматочок приплюсніть, у центр покладіть вишню, обваляну в крохмалі або борошні, та сформуйте кульку. Варіть вареники в киплячій підсоленій воді 2-3 хвилини після того, як вони спливуть.

Для конфі прогрійте вишню з підсолоджувачем. Крохмаль розчиніть у холодній воді, влийте до вишні та готуйте ще 20-30 секунд, постійно помішуючи, доки маса не загусне.

Для глазурі змішайте какао, підсолоджувач, крохмаль і молоко. Прогрівайте суміш, постійно помішуючи, до загустіння. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло та добре перемішайте.

Викладіть на тарілку вишневе конфі, зверху покладіть вареники та полийте їх шоколадною глазур'ю.