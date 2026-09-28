Шоколадные ленивые вареники с вишней: простой рецепт сладкого завтрака (видео)

Для приготовления этих вареников нужно замесить мягкую творожную массу, завернуть в нее вишню и отварить. После этого можно подавать с вишневым конфи и шоколадной глазурью.

Как приготовить ленивые вареники, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт тренера и нутрициологии nastya_dreamy в Instagram .

Ингредиенты

Для вареников:

200 г сухого кисломолочного творога

1 желток

1,5 ст. л. муки + 2 ст. л. для обрушения

1 ст. л. какао

подсластитель - по вкусу

вишня для внутренности.

Для вишневого конфи:

200 г вишни

1 ч. л. кукурузного крахмала

2 ст. л. холодной воды

подсластитель - по вкусу.

Для шоколадной глазури:

1 ст. л. какао

1 ст. л. подсластителя

1 ч. л. кукурузного крахмала

9 ст. л. молока

20 г сливочного масла.

Как приготовить

Для рецепта лучше использовать сухой кисломолочный творог. Если он влажный, его нужно хорошо отжать, чтобы не пришлось добавлять лишнюю муку.

Протрите сыр, смешайте его с желтком и подсластителем. Добавьте муку из какао и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и немного липким, но хорошо держать форму.

Сформируйте из теста жгутик и нарежьте его на небольшие кусочки. Каждый кусочек приплюсните, положите в центр вишню, обваленную в крахмале или муке, и сформируйте шарик. Варите вареники в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты после того, как они уплывут.

Для конфи прогрейте вишню с подсластителем. Крахмал растворите в холодной воде, влейте в вишню и готовьте еще 20-30 секунд, постоянно помешивая, пока масса не загустеет.

Для глазури смешайте какао, подсластитель, крахмал и молоко. Прогревайте смесь, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, добавьте масло и хорошо перемешайте.

Выложите на тарелку вишневое конфи, сверху уложите вареники и полейте их шоколадной глазурью.