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Главная Вкусно Шоколадные ленивые вареники с вишней: простой рецепт сладкого завтрака (видео)
Вкусно 28 сентября 2026 · 15:38
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Шоколадные ленивые вареники с вишней: простой рецепт сладкого завтрака (видео)

Идеальный вариант, когда хочется чего-нибудь шоколадного и нежного без духовки.
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Шоколадные ленивые вареники с вишней: простой рецепт сладкого завтрака (видео)

Шоколадные ленивые вареники с вишней (фото: Styler)

Для приготовления этих вареников нужно замесить мягкую творожную массу, завернуть в нее вишню и отварить. После этого можно подавать с вишневым конфи и шоколадной глазурью.

Как приготовить ленивые вареники, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт тренера и нутрициологии nastya_dreamy в Instagram .

Ингредиенты

Для вареников:

  • 200 г сухого кисломолочного творога
  • 1 желток
  • 1,5 ст. л. муки + 2 ст. л. для обрушения
  • 1 ст. л. какао
  • подсластитель - по вкусу
  • вишня для внутренности.

Для вишневого конфи:

  • 200 г вишни
  • 1 ч. л. кукурузного крахмала
  • 2 ст. л. холодной воды
  • подсластитель - по вкусу.

Для шоколадной глазури:

  • 1 ст. л. какао
  • 1 ст. л. подсластителя
  • 1 ч. л. кукурузного крахмала
  • 9 ст. л. молока
  • 20 г сливочного масла.

Как приготовить

Для рецепта лучше использовать сухой кисломолочный творог. Если он влажный, его нужно хорошо отжать, чтобы не пришлось добавлять лишнюю муку.

Протрите сыр, смешайте его с желтком и подсластителем. Добавьте муку из какао и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и немного липким, но хорошо держать форму.

Сформируйте из теста жгутик и нарежьте его на небольшие кусочки. Каждый кусочек приплюсните, положите в центр вишню, обваленную в крахмале или муке, и сформируйте шарик. Варите вареники в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты после того, как они уплывут.

Для конфи прогрейте вишню с подсластителем. Крахмал растворите в холодной воде, влейте в вишню и готовьте еще 20-30 секунд, постоянно помешивая, пока масса не загустеет.

Для глазури смешайте какао, подсластитель, крахмал и молоко. Прогревайте смесь, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, добавьте масло и хорошо перемешайте.

Выложите на тарелку вишневое конфи, сверху уложите вареники и полейте их шоколадной глазурью.

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Теги: солодке ленивые вареники
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