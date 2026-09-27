Акушер-гинеколог и землеустроитель: какие необычные дипломы имеют Вакарчук, Пивоваров и Поплавский

Образование украинских звезд часто оказывается совсем не таким, какого от них можно было бы ожидать. До того, как стать известными , многие из них получали профессии, не имеющие абсолютно ничего общего со сценой или творчеством. Некоторые из них откровенно впечатляют.

Гарик Кричевский

Украинский певец начал свою трудовую биографию отнюдь не со сцены. В 17 лет он устроился санитаром в психбольницу на Кульпарковской во Львове. По словам артиста, работу ему помогла найти мама, которая была известным педиатром. В больнице Кричевский работал в отделении, где лечили преимущественно людей с алкогольной зависимостью, а зарплата для 17-летнего парня была достаточно приличная.

Несмотря на работу в медицине, Кричевский не оставлял музыку, хотя тогда не воспринимал ее как будущую профессию. Он занимался ею для собственного удовольствия, а затем поступил в медицинский институт.

Гарик Кричевский (фото: instagram.com/garikkrichevskyi)

Игорь Кондратюк

У украинского телеведущего и продюсера есть научный бекграунд. Он окончил физический факультет КНУ имени Тараса Шевченко, где изучал молекулярную биофизику. Затем защитил кандидатскую диссертацию по биологическим наукам и даже получил научную степень.

Важно, что даже работая в медиа, Кондратюк окончательно науку не оставил. Он продолжает сотрудничать с научным отделом и объединяет исследовательскую деятельность с телевизионной карьерой.

Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Олег Скрипка

Фронтмен группы "Воплі Відоплясова" имеет техническое образование. Он окончил Киевский политехнический институт по специальности инженера-радиоэлектронщика.

После учебы украинский певец некоторое время даже работал на заводе, прежде чем полностью посвятить себя музыке.

Олег Скрипка (фото: instagram.com/o.skrypka)

Андрей Хливнюк

Лидер группы "Бумбокс" получил достаточно разноплановое образование. Сначала он учился на графическом дизайнере в колледже "Модельный центр". А потом пробовал получить профессию военного переводчика в Черкасском национальном университете.

При этом Хливнюк все же решил не связывать свою карьеру с профильными знаниями и отдался музыке, став фронтменом группы, которая сегодня известна чуть ли не всему миру.

Андрей Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)

Сергей Притула

Известный украинский ведущий, шоумен и волонтер имеет два высших образования: он окончил Тернопольскую академию народного хозяйства (Западноукраинский национальный университет - ред.), где получил степень магистра по финансам.

Позже он учился в Украинском католическом университете во Львове, где получил еще один магистерский диплом в сфере публичного управления и администрирования.

Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ru)

Артем Пивоваров

Многие даже не догадываются, однако сознательный в Украине и за ее пределами певец по образованию является фельдшером-акушером.

Пивоваров окончил Волчанский медицинский колледж и после этого три года работал в реанимации, где занимался анестезиологией. Кроме того, во время учебы ему трижды приходилось самостоятельно принимать роды. Ко всему, кроме медицинского образования, у него есть еще и диплом бакалавра по экологии.

Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Ельзи" - кандидат физико-математических наук. Он окончил физический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко, где изучал теоретическую физику. Впоследствии защитил диссертацию по теме "Суперсимметрия электрона в магнитном поле".

Интересно, что именно этот научный термин вдохновил название одного из альбомов группы - "Суперсимметрия". Кроме физического образования, он также имеет диплом экономиста-международника.

Святослав Вакарчук (фото: https://www.instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

alyona alyona (Алена Савраненко)

Исполнительница имеет педагогическое и психологическое образование. Она окончила Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет и получила два высших образования, как в сфере педагогики, так и психологии.

До музыкальной карьеры исполнительница несколько лет работала в детском саду, где являлась воспитательницей и заведующей. Также она занималась психологической поддержкой людей.

alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Александр Положинский

Бывший лидер группы "Тартак" по образованию экономист-землеустроитель. Артист учился на экономическом факультете Луцкого государственного технического университета, где получил специальность "экономика предприятия и землеустройства". Однако по специальности он не работал и отправился в музыку.

Сегодня же исполнитель защищает Украину в рядах Вооруженных Сил.

Александр Положинский (фото: https://www.instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)