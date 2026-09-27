Какие знаки Зодиака наименее пунктуальны по гороскопу: Рыбы, Близнецы и Стрельцы

Одни люди приходят на встречи раньше времени, а другие постоянно заставляют себя ждать. Астрологи связывают такую разницу с особенностями характера представителей разных знаков Зодиака.
Styler рассказывает, кто возглавляет этот рейтинг.
12 место - Козерог
Козероги привыкли все планировать, поэтому опоздание - не их стиль. Если представитель этого знака назвал точное время встречи, вероятнее всего, он уже учел даже пробки.
11 место - Дева
Девы не любят заставлять других ждать и обычно тщательно рассчитывают время. Правда, иногда их любовь к деталям может сыграть против них: одна лишняя проверка - и несколько минут уже потеряно.
10 место - Телец
Тельцы ценят комфорт и не очень любят торопиться. Они могут немного задержаться из-за долгого завтрака, чашки кофе или желания спокойно завершить свои дела.
9 место - Скорпион
Скорпионы обычно не опаздывают без причины. Если они заставили кого-то ждать, то, скорее всего, имели более важное дело или просто не сочли нужным объяснять свою задержку.
8 место - Рак
Раки могут долго собираться, особенно если не уверены, что готовы выходить из дома. Однако обычно они стараются не опаздывать на встречи, которые действительно важны для них.
7 место - Лев
Львы любят выглядеть безупречно, поэтому подготовка к выходу иногда занимает больше времени, чем планировалось. Еще несколько минут перед зеркалом - и вот уже приходится писать: "Я почти пришел".
6 место - Овен
Овны действуют быстро, но могут переоценить свою способность успеть повсюду. Они легко решают за несколько минут сделать еще одно дело - и именно оно способно сдвинуть все планы.
5 место - Весы
Весы могут опаздывать из-за нерешительности: что надеть, куда пойти, стоит ли еще раз проверить сообщение. Пока они окончательно определятся, пора уже успевает убежать.
4 место - Водолей
Водолеи часто живут в собственном ритме и могут просто не заметить, как прошло время. Для них опоздание на 10-15 минут иногда выглядит не проблемой, а вполне нормальной частью плана.
3 место - Стрелец
Стрельцы обожают спонтанность и легко могут изменить план буквально перед выходом. Они искренне полагают, что "успеют за минутку", но эта минутка загадочным образом превращается в двадцать.
2 место - Рыбы
Рыбы легко погружаются в свои мысли и могут потерять чувство времени. Они способны начать собираться раньше времени, но по дороге отвлечься на музыку, разговор или собственные мечты.
1 место - Близнецы
Близнецы - главные претенденты на звание "я уже выхожу", даже если они еще дома. Их способность одновременно браться за несколько дел часто заканчивается тем, что на встречу они прибывают с опозданием - зато с десятком новых историй.
Ранее Styler рассказывал о значении имени Милана.
Также читайте о том, каким знакам китайского гороскопа судьба подарит любовь.