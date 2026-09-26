Bon Jovi, Beastie Boys и Eagles писали хиты на салфетках: истории известных песен

Некоторые известные песни начинались совсем не в студии. Их первые строчки появлялись во время ужина, в баре, на коктейльных салфетках и даже на коробке из-под пиццы.

Styler собрал истории песен Bon Jovi, Beastie Boys, Eagles, Warrant и Гарта Брукса, которые родились при очень обыденных обстоятельствах, а впоследствии попали в чарты и стали большими хитами.

Jon Bon Jovi - "Blaze of Glory"

Одна из самых известных историй связана с "Blaze of Glory", которую Джон Бон Джови написал для фильма "Молодые стрелки II".

Актер Кифер Сазерленд вспоминал, что на ужине Бон Джови сказал Эмилио Эстевесу, что хочет написать музыку для продолжения фильма. Пока другие разговаривали, музыкант начал записывать идеи на салфетках.

По словам Сазерленда, примерно через 15 минут Бон Джови написал "Blaze of Glory", после чего передал салфетки Эстевесу. Актер также рассказывал, что тот до сих пор хранит эти три салфетки в рамке у себя дома.

Песня вышла в 1990 году, возглавила Billboard Hot 100 и провела в чарте 21 неделю. В 1991 году она получила "Golden Globe" как лучшую оригинальную песню к фильму и была номинирована на "Oscar" и "Grammy".

Можно ли написать будущий хит еще быстрее? Есть группа, которой понадобилось около пяти минут.

Beastie Boys - "(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)"

Летом 1986 года Beastie Boys вместе с продюсером Риком Рубином сидели в Michael Todd Room в нью-йоркском Palladium.

Майк Даймонд вспоминал, что они пили водку с грейпфрутовым соком и записывали строчки будущей "Fight for Your Right" на коктейльных салфетках.

По его словам, на написание песни ушло около пяти минут.

Композиция впоследствии попала в топ-10 Billboard Hot 100 и стала одним из известнейших треков Beastie Boys. American Songwriter также отмечает, что она вошла в список Rock and Roll Hall of Fame "500 Songs That Shaped Rock and Roll".

А что если песня начинается не с мелодии, а с одной случайно сказанной фразы? Были и такие случаи.

Eagles - "Lyin' Eyes"

История "Lyin' Eyes" началась в Dan Tana's в Западном Голливуде.

Гленн Фрей и Дон Генли заметили молодую женщину рядом со значительно старшим состоятельным мужчиной. Тогда Фрей бросил фразу о том, что она не может скрыть свои "лживые глаза".

Затем музыканты взяли салфетки и начали записывать идеи для будущей песни. Позже Фрей рассказывал, что композиция писалась легко, а завершили ее в течение двух ночей.

"Lyin' Eyes" вышла в 1975 году, поднялась ко второму месту Billboard Hot 100 и принесла Eagles "Grammy".

Салфетка кажется вам забавным черновиком? На самом деле это не самое удивительное, ведь текст хита может появиться даже на коробке из-под пиццы.

Warrant - "Cherry Pie"

Фронтмен Warrant Дженни Лейн написал "Cherry Pie" примерно через 15 минут после того, как президент Columbia Records Дон Иеннер попросил группу добавить во второй альбом сильный сингл.

По распространенной истории создания композиции, Лейн записывал текст на пустой коробке из-под пиццы на кухне своего друга.

До появления этой песни альбом планировали назвать Uncle Tom's Cabin, однако после записи нового трека название пластинки изменили.

"Cherry Pie" вышла в 1990 году и попала в топ-10 Billboard Hot 100.

Может ли случайная шутка в ресторане через несколько месяцев превратиться в название большого хита? Да!

Garth Brooks - "Friends in Low Places"

"Friends in Low Places" Гарта Брукса написали Двейн Блэквелл и Эрл Бад Ли.

Идея названия возникла после похода в ресторан. Когда авторы поняли, что им не хватает денег оплатить счет, Ли пошутил, что у него есть "friends in low places" - знакомого среди работников заведения.

Через несколько месяцев эта фраза снова вспомнилась авторам во время вечеринки в Нашвилле. Бумаги рядом не было, поэтому большую часть идеи песни они записали на салфетках.

Гарт Брукс сначала записал демоверсию композиции, а затем включил ее в свой второй альбом "No Fences".

В 1990 году "Friends in Low Places" возглавила Billboard Hot Country Songs и оставалась на первом месте четыре недели.