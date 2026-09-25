Значение имени Артем: происхождение, характер, судьба и древнее толкование

Имя Артем сложно назвать "новой модой". Оно давно стало привычным для украинцев , но при этом не утратило популярности.

Styler собрал интересные факты об имени Артем - от его популярности до языковых деталей, которые легко пропустить.

Артём годами остается среди фаворитов

Интересно, что популярность этого имени - не кратковременный тренд.

По данным Министерства юстиции Украины, в первом полугодии 2026 года Артем также входил в список самых популярных мужских имен в Украине. Тогда он оказался в одном списке с Александром, Марком, Тимофеем, Матвеем и Максимом.

А данные за десятилетия показывают еще более интересную картину: Артем называют среди имен, присутствующих в украинских рейтингах популярности на протяжении всего периода с 2015 по 2026 год.

То есть это не имя, которое вдруг стало модным на несколько лет. Оно успело стать знакомым сразу нескольким поколениям.

У Артема есть очень много домашних форм

Казалось бы, что можно изменить в кратком имени Артем? На самом деле украинский язык имеет немало его ласковых и уменьшенных форм.

В словаре-справочнике украинских имен "Власні імена людей" Л. Г. Скрипник и Н. П. Дзятковской для Артема зафиксированы формы Артемка, Артемонька, Артемочка, Артемик, Артемчик.

Поэтому одно и то же имя может звучать совершенно по-разному в зависимости от ситуации: официально - Артем, в семье - Артемко или Темко, а в разговоре с близкими могут появляться еще более кроткие формы.

Артем и Артемий: схожие, но не тождественные формы

Эти имена часто воспринимаются как полная и сокращенная форма одного имени. Исторически они действительно имеют общие корни, однако Артем и Артемий сегодня являются отдельными именами.

В словарях они подаются раздельно: Артем имеет свою склоняемую форму, а Артемий - свою. Для Артема нормативный звательный падеж - Артеме, тогда как для Артемия - Артемию.

Это особенно заметно в официальных документах: если человека записали как Артем, автоматически заменять это имя Артемием не стоит.

Имя имеет значение, связанное со здоровьем

И уж тут можно упомянуть происхождение, но без традиционного длинного экскурса в античность.

Этимологический словарь украинского языка связывает Артем с древнегреческими формами и словом, которое передавало значение "здоровый", "неповрежденный", "безупречно здоровый".

То есть, наиболее распространенное толкование имени связано не с чертами характера или профессией, а именно с состоянием здоровья и целостностью.

Как правильно обращаться к Артему

Есть еще одна маленькая речевая деталь, которую часто можно услышать неправильно.

Если обращаемся к человеку по имени Артем, на украинском нормативно говорить "Артеме": "Артеме, ходімо сюди", "Дякую тобі, Артем". Именно такую форму представляют украинские словари.

А вот "Артемий" - это уже другое имя, для которого звательный падеж будет "Артемию".

Артем популярен не только в целом, но и в регионах

Интересно посмотреть и на географию.

По данным Минюста за второе полугодие 2025 года Артем оставался среди популярных мужских имен в центральных и восточных регионах Украины. В западных областях в списках чаще фигурировали Марко, Демьян и Матвей.

Это показывает, что даже популярные общеукраинские имена могут иметь свои региональные особенности.

Почему это имя не воспринимается старомодным

Пожалуй, одна из самых интересных особенностей Артема - его универсальность.

Это имя одинаково естественно звучит в детстве и взрослом возрасте, имеет краткую официальную форму и множество домашних вариантов. Оно не относится ни к редким старинным именам, ни к кратковременным модным новинкам.

И статистика это подтверждает.