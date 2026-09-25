Значення імені Артем: походження, характер, доля та давнє тлумачення

Ім'я Артем складно назвати "новою модою". Воно давно стало звичним для українців , але при цьому не втратило популярності.

Styler зібрав цікаві факти про ім'я Артем - від його популярності до мовних деталей, які легко пропустити.

Артем роками залишається серед фаворитів

Цікаво, що популярність цього імені - не короткочасний тренд.

За даними Міністерства юстиції України, у першому півріччі 2026 року Артем також входив до списку найпопулярніших чоловічих імен в Україні. Тоді він опинився в одному переліку з Олександром, Марком, Тимофієм, Матвієм і Максимом.

А дані за десятиліття показують ще цікавішу картину: Артем називають серед імен, які присутні в українських рейтингах популярності протягом усього періоду з 2015 до 2026 року.

Тобто це не ім'я, яке раптом стало модним на кілька років. Воно встигло стати знайомим одразу кільком поколінням.

У Артема є дуже багато домашніх форм

Здавалося б, що можна змінити в короткому імені Артем? Насправді українська мова має чимало його пестливих та зменшених форм.

У словнику-довіднику українських імен "Власні імена людей" Л. Г. Скрипник та Н. П. Дзятківської для Артема зафіксовані форми Артемко, Артемонько, Артемочко, Артемик, Артемчик та Артемцьо.

Тому одне й те саме ім'я може звучати зовсім по-різному залежно від ситуації: офіційно - Артем, у родині - Артемко чи Темко, а в розмові з близькими можуть з'являтися ще більш лагідні форми.

Артем і Артемій: схожі, але не тотожні форми

Ці імена часто сприймають як повну та скорочену форми одного імені. Історично вони справді мають спільне коріння, однак Артем та Артемій сьогодні є окремими іменами.

У словниках вони подаються окремо: Артем має власну відмінювану форму, а Артемій - свою. Для Артема нормативний кличний відмінок - Артеме, тоді як для Артемія - Артемію.

Це особливо помітно в офіційних документах: якщо людину записали як Артем, автоматично замінювати це ім'я на Артемій не варто.

Ім'я має значення, пов'язане зі здоров'ям

І вже тут можна згадати походження, але без традиційного довгого екскурсу в античність.

Етимологічний словник української мови пов'язує Артем із давньогрецькими формами та словом, яке передавало значення "здоровий", "неушкоджений", "бездоганно здоровий".

Тобто найпоширеніше тлумачення імені пов'язане не з рисами характеру чи професією, а саме зі станом здоров'я та цілісністю.

Як правильно звертатися до Артема

Є ще одна маленька мовна деталь, яку часто можна почути неправильно.

Якщо звертаємося до людини на ім'я Артем, українською нормативно казати "Артеме": "Артеме, ходімо сюди", "Дякую тобі, Артеме". Саме таку форму подають українські словники.

А от "Артемій" - це вже інше ім'я, для якого кличний відмінок буде "Артемію".

Артем популярний не лише загалом, а й у регіонах

Цікаво подивитися і на географію.

За даними Мін'юсту за друге півріччя 2025 року, Артем залишався серед популярних чоловічих імен у центральних та східних регіонах України. Водночас у західних областях у списках частіше фігурували Марко, Дем'ян і Матвій.

Це показує, що навіть популярні загальноукраїнські імена можуть мати свої регіональні особливості.

Чому це ім'я не сприймається старомодним

Мабуть, одна з найцікавіших особливостей Артема - його універсальність.

Це ім'я однаково природно звучить у дитинстві та дорослому віці, має коротку офіційну форму і велику кількість домашніх варіантів. Воно не належить ані до рідкісних старовинних імен, ані до короткочасних модних новинок.

І статистика це підтверджує.