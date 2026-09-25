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Люди 25 вересня 2026 · 15:41
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Настя Скальницька відповіла хейтерам на тлі скандалу з ексчоловіком: "За мною правда"

Після хвилі критики в соцмережах Настя Скальницька заявила, що не збирається виправдовуватися перед хейтерами та відповіла на звинувачення у свій бік
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Настя Скальницька відповіла хейтерам на тлі скандалу з ексчоловіком: "За мною правда"

Скандал зі Скальницькою та реакція Верби й Остапчук (колаж: Styler)

Блогерка Настя Скальницька відповіла на хейт після розповіді про зради та ймовірні фінансові махінації колишнього чоловіка Богдана. Її заяви викликали суперечки в Threads, а користувачі публічно ставили під сумнів окремі деталі історії.

Styler розповідає, що Скальницька відповіла критикам та чому її розлучення спричинило стільки обговорень.

Що Скальницька відповіла хейтерам

У своїх Instagram Stories блогерка опублікувала чорно-білий кадр із заявою.

"За мною правда", - почала Настя.

Далі вона звернулася до тих, хто, за її словами, поширює неправдиву інформацію про неї.

"А ті, хто бреше і видумує про мене історії, хайпуйте. Поки пауза", - написала Скальницька.

Блогерка також дорікнула тим, хто продовжує обговорювати її особисте життя.

"Є набагато важливіші теми для обговорень. Ви самі створюєте ці пости і шум", - додала вона.

Конкретних імен Скальницька не назвала. Не уточнила вона й того, які саме публікації мала на увазі.

Настя Скальницька відповіла хейтерам на тлі скандалу з ексчоловіком: &quot;За мною правда&quot;Заява Анастасії Скальницької (скріншот з Instagram)

Чому Скальницьку критикують у соцмережах

Після розповіді блогерки про фінансові проблеми частина користувачів почала порівнювати її нинішні заяви з попереднім публічним образом.

Зокрема, у Threads згадували її участь у "Супермамі", де Настя розповідала про своє життя та досягнення. Деякі коментатори критикували її поведінку щодо інших учасниць проєкту та ставили під сумнів те, наскільки цей образ узгоджується з нинішньою розповіддю про фінансові труднощі.

Інші користувачі запитували, як Скальницька могла тривалий час не знати про фінансові справи чоловіка. У дискусіях згадували відкриті реєстри, її бізнес та доходи.

Окремі дописувачі висували припущення, що публічна історія розлучення могла бути способом привернути додаткову увагу до блогерки. Дискусію продовжили й пости Насті про те, що після скандальної історії її аудиторія зросла до мільйона підписників.

Водночас ці припущення залишаються думками користувачів соцмереж і не є встановленими фактами.

Які запитання поставила Катерина Остапчук

Публічно на історію відреагувала й Катерина Остапчук. Вона заявила, що не заперечує можливості обману з боку Богдана, однак поставила під сумнів те, що Скальницька могла зовсім не знати про його діяльність.

"Історії Насті я не вірю", - писала Катерина.

Зокрема, Остапчук запитувала, як оформлювали автомобілі, які Скальницька вважала придбаними, а згодом назвала орендованими. Її цікавило, хто був зазначений у документах і чи брала Анастасія участь в оформленні.

Інше запитання стосувалося розповіді про нібито затримання Богдана. Катерина поцікавилася, кому саме Скальницька передавала гроші, щоб допомогти чоловікові, та що їй було відомо про цю ситуацію.

Остапчук наголосила, що ставить запитання, а не висуває доведені звинувачення. Також вона заявила про готовність публічно вибачитися, якщо її припущення не підтвердяться.

Настя Скальницька відповіла хейтерам на тлі скандалу з ексчоловіком: &quot;За мною правда&quot;Катерина Остапчук (фото:instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Як до обговорення долучилася Юлія Верба

Скандал зачепив і блогерку Вербу. Користувачі почали проводити паралелі між її шлюбом та історією Скальницької, припускаючи, що вона також може зіткнутися з обманом.

Верба різко відкинула такі порівняння. Вона запевнила, що знає, чим займається її чоловік Костя, а він має власну роботу й не перебуває на її утриманні.

Блогерка також розповіла, що ще на початку стосунків розпитувала обранця про його минуле та просила показати документ про розірвання попереднього шлюбу.

"Довіряти можна, але краще 10 разів перевірити", - зазначила вона.

Згодом Юлія опублікувала відео з жартівливою піснею, у якій обіграла ситуацію навколо Скальницької. Пізніше вона уточнила, що не хотіла образити Настю, а лише розповідала про власний підхід до стосунків і вибору партнера.

Настя Скальницька відповіла хейтерам на тлі скандалу з ексчоловіком: &quot;За мною правда&quot;Юлія Верба (фото: instagram.com/verbaaa)

Що Скальницька розповіла про колишнього чоловіка

Приводом для дискусій стало відеозвернення Скальницької, опубліковане 21 вересня.

У ньому вона звинуватила Богдана в обмані, зрадах та створенні фінансових проблем для її бізнесу.

За словами блогерки, під час шлюбу вона регулярно давала гроші на погашення його нібито боргів, продавала власні речі та брала кредити. Після розриву, стверджувала вона, з’ясувалося, що частини цих зобов’язань не існувало.

Окремо Скальницька заявила, що після передачі їй управління квітковим бізнесом на балансі залишилося лише 800 гривень, а борги перевищували мільйон.

Також вона розповіла про повідомлення щодо можливих зрад, які отримувала ще під час стосунків. Тоді, за її словами, вона довіряла чоловікові й не вірила цим застереженням.

Настя та Богдан прожили у шлюбі три роки й мають спільного сина Михайла.

Раніше ми розповідали, що Анастасія Скальницька повідомила про розлучення з вдячністю колишньому чоловіку.

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