77-летняя Пугачева с дочерью встретилась с Томасом Андерсом на Кипре: общее фото

Певица Алла Пугачева вместе с дочерью Лизой посетила концерт Томаса Андерса на Кипре. После выступления бывший участник Modern Talking встретился с ними лично и поделился общим фото , назвав знакомство "особой честью".

Styler рассказывает о встрече артистов, а также о позиции Андерса по войне России против Украины.

Как прошла встреча Пугачевой с Андерсом

Общий кадр немецкий певец опубликовал в своем Instagram. На фото Пугачева и ее 13-летняя дочь позируют рядом с улыбающимся Андерсом, который держит большой букет цветов.

В посте музыкант рассказал, что певица с дочерью пришли на его концерт, а после выступления они смогли пообщаться лично.

"Я невероятно горжусь тем, что легендарная Алла Пугачева сегодня вместе со своей дочерью Лизой посетила мой концерт на Кипре и после этого мы лично встретились", - написал Андерс в переводе с немецкого.

Он также назвал Пугачеву одной из самых выдающихся артисток Восточной Европы за последние 50 лет.

"Спасибо, дорогая Алло, и дорогая Лизо, за этот незабываемый момент!", - добавил певец.

Как выглядели Пугачева и ее дочь

Для посещения концерта 77-летняя Пугачева выбрала темно-синее платье с короткими рукавами, подчеркнув талию черным поясом. Образ дополнила небольшой черной сумкой через плечо, а волосы оставила распущенными.

Лиза была в черном коротком платье с открытыми плечами. Она дополнила наряд ожерельем и позировала в очках, стоя между мамой и музыкантом.

Сам Андерс появился на фото в темном пиджаке, белой футболке и белых брюках.

В комментариях под публикацией поклонники радовались встрече артистов и оставляли комплименты.

Что Томас Андерс говорит о войне и Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Томас Андерс отказался от концертов в РФ. До этого он регулярно выступал перед российской публикой.

В марте 2025 года в интервью Süddeutsche Zeitung музыкант подтвердил, что не собирается возвращаться с выступлениями в Россию, пока у власти остается Владимир Путин.

Андерс также объяснил, что самого объявления мира для него будет недостаточно. Если условия завершения войны будут навязанными, он не готов ездить по России с концертами и вести себя так, словно все хорошо. Для возвращения, по его словам, нужно настоящее новое начало.

Кроме того, певец выразил надежду, что Европа будет достаточно сильной, чтобы противостоять Путину и Дональду Трампу.