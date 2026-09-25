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Главная Люди Блогерша Верба отреагировала на сравнение своего мужа с мужем-аферистом Скальницкой: "Я не жертва"
Люди 25 сентября 2026 · 11:42
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Блогерша Верба отреагировала на сравнение своего мужа с мужем-аферистом Скальницкой: "Я не жертва"

Блогерша не стала оставлять предположения подписчиков без ответа и рассказала, почему уверена в своем супруге
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Блогерша Верба отреагировала на сравнение своего мужа с мужем-аферистом Скальницкой: "Я не жертва"

Верба отреагировала на сравнение своего мужа с экс-супругом Анастасии Скальницкой (фото: Styler)

История развода Анастасии Скальницкой и прозвучавшие вокруг ее экс-супруга обвинения заставили пользователей соцсетей присмотреться и к отношениям других известных блоггеров. Так в сети начали сравнивать мужчин Скальницкой и Юлии Вербы и предполагать, что ее Костик также может иметь скрытые проблемы с финансами или прошлым. Юлия такие предположения оставлять без ответа не стала.

Styler со ссылкой на "сториз" со страницы Вербы в Instagram рассказывает, что именно блогерша ответила подписчикам и почему уверяет, что ее семейная история совсем другая.

"Я похожа на девушку, которую можно кинуть?"

Верба довольно эмоционально отреагировала на предположение, что она якобы может оказаться в ситуации, подобной той, которую переживает Анастасия Скальницкая.

Блогерша заявила, что не считает себя человеком, который легко обмануть или использовать в отношениях. Она также рассказала о своей семье и отношениях с родителями.

"Скажите мне, пожалуйста, я дура?! Я похожа на дуру? Я похожа на девушку, которую можно кинуть? Я похожа на девушку, которую можно обидеть или делать это систематически? Вот я вам искренне говорю, что я не та девушка. Я выросла в нормальной полноценной семье с мамой и папой. У меня нормальные отношения с отцом. Я красивая, умная, адекватная, реализуемая, очень скромная девушка, у которой очень сильно развито чувство любви к себе", - заявила Верба.

По словам инфлюэнсерши, она не вступала в отношения с Костей, чтобы с помощью партнера решить какие-то собственные проблемы.

Верба рассказала о деньгах и прошлом мужчины

Отдельно блогерша решила объяснить, почему не видит оснований сравнивать ее мужа с бывшим мужем Скальницкой.

По словам Юлии, Костя никогда не брал у нее деньги - в том числе и взаймы. Она также утверждает, что мужчина не находится на ее содержании и всегда работал.

Верба заверила, что знала, чем занимается ее любимый, а из-за его деятельности у супругов якобы никогда не возникало финансовых или уголовных проблем.

При этом блогерша рассказала, что еще до начала отношений решила проверить прошлое будущего мужа. Она попросила его рассказать о предыдущих отношениях и показать документ о расторжении предыдущего брака.

Финансовые вопросы пара, по словам Юлии, тоже обсудила заранее. То, что Костя имел до начала их отношений, остается его собственностью. А имущество, которое он приобрел уже во время их отношений, по словам блогерши, оформлено на нее.

"Доверять можно, но лучше 10 раз проверить", - подытожила звезда.

Что Верба сказала об истории Скальницкой

Юлия отдельно объяснила, что не считает себя близкой подругой Анастасии Скальницкой. По ее словам, она не называла коллегу "дурой" - блогерша отмечает, что говорила прежде всего о собственном опыте и своих подходах к отношениям.

В то же время Верба выразила мнение, что в ситуации Скальницкой стоило быть осторожнее. В частности, она вспомнила передачу мужчине большой суммы наличных денег уже на второй день знакомства и необходимость проверять информацию об имуществе через государственные сервисы.

В конце Юлия еще раз подчеркнула, что не считает себя жертвой в собственном браке.

"Я люблю свою семью, сама выбрала этот союз и я не жертва", - подчеркнула Юлия.

Что еще известно о скандале со Скальницкой

Сначала о разрыве Анастасия Скальницкая рассказала достаточно спокойно. В начале сентября 2026 года блоггер сообщила, что они с Богданом больше не вместе, но назвала его близким человеком и отцом их общего сына. Тогда о серьезном конфликте между ними речь не шла.

Ситуация изменилась спустя несколько недель. 21 сентября Скальницкая опубликовала эмоциональное видео , в котором заявила, что после решения о разводе начала узнавать подробности, которых, по ее словам, не знала на протяжении брака. Блогерша говорила не только о финансах, но и о многочисленных изменах и утверждала, что мужчина с самого начала мог рассматривать ее как источник денег.

Отдельно она заявила о проблемах в собственном бизнесе. По словам Скальницкого, после разрыва она обнаружила значительные финансовые обязательства, а часть кредитов, как она утверждает, была оформлена на сотрудников. Общую сумму долгов блоггер оценивала более чем в миллион гривен. Эти утверждения являются ее публичной версией событий и не означают автоматически установленные судом факты.

Дополнительное внимание к истории привлекли данные из декларации Богдана Скальницкого за 2025 год. В документе он указан в качестве работника Управления полиции охраны в Киеве; за год в декларации указано 645 гривен зарплаты от этого ведомства и еще 442 гривны приза или выигрыша. Собственная недвижимость или автомобиль в документе не указаны.

Именно появление такого количества подробностей после первоначально мирного заявления о разводе стало причиной бурного обсуждения истории в соцсетях.

Ранее мы рассказывали о том, как блоггер Екатерина Остапчук поставила под сомнение слова Насти Скальницкой о муже-аферисте и призвала подписчиков внимательнее проверять публичные заявления.

Теги: Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес Аферисты Блоггерша Звезды шоу-бизнеса
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