Грибы, которые светятся в темноте: зачем им это нужно и можно ли собрать их в Украине

Светящийся лес кажется чем-то из сказки, но биолюминесцентные грибы - вполне реальное явление . Их слабое зеленоватое свечение почти незаметно днем, причем у некоторых видов светиться может не только гриб, но и грибница внутри древесины.

Styler рассказывает, какие грибы способны светиться, зачем им это может быть нужно и можно увидеть природное сияние в украинских лесах.

Что заставляет грибы светиться

Это явление называется биолюминесценцией - способностью живого организма производить свет вследствие химической реакции.

У грибов этот процесс связан с люциферином и ферментативными реакциями, во время которых энергия высвобождается в виде света. Биолюминесценция известна у представителей нескольких родов грибов, в том числе Armillaria, Mycena, Omphalotus, Panellus и других, поясняет портал Sciencedirect.

Panellus stipticus – один из примерно 125 известных видов биолюминесцентных грибов (wikipedia.org)

В школьном учебнике по биологии Валерия Соболя, изданном в Украине в 2024 году, отмечается, что известны уже более сотни видов биолюминесцентных грибов, причем светиться могут как плодовые тела, так и грибница. При этом биологическое значение такого явления до сих пор не считается окончательно установленным.

Зачем им этот свет - ответ до сих пор ищут

Одна из самых интересных гипотез связывает биолюминесценцию с насекомыми.

Некоторые исследования показали, что зеленый свет может привлекать некоторых беспозвоночных. Теоретически они способны переносить споры на своем теле или способствовать их распространению другим способом. Поэтому исследователи предполагают, что для отдельных видов свечения может быть своеобразным "маяком" в ночном лесу.

Но называть это универсальным правилом не следует. Например, по данным PubMed, эксперимент с известным австралийским "грибом-призраком" Omphalotus nidiformis не обнаружил, что его свечение привлекает потенциальных переносчиков спор. Поэтому ученые допускают, что функция биолюминесценции может отличаться у разных видов, а в некоторых случаях являться побочным продуктом метаболизма.

Omphalotus nidiformis (коллаж: Styler)

Что может светиться в украинском лесу

Вот здесь начинается самое интересное.

В Украине есть представитель рода Armillaria - опенок осенний настоящий (Armillaria mellea). Этот вид внесен в базу данных биоразнообразия Государственного природоведческого музея НАН Украины.

Armillaria mellea (фото: wikipedia.org)

В Armillaria биолюминесценция может быть связана с грибницей, развивающейся внутри древесины. Поэтому человек может увидеть слабое сияние на старой или гнилой древесине, даже если сама шляпка гриба не выглядит "светящейся".

Именно поэтому явление часто описывают как "лисьий огонь" - слабое холодное свечение гнилой древесины, связанное с деятельностью грибов.

Почему днем этого никто не замечает

Биолюминесценция грибов очень слаба. В исследованиях отмечается, что ее интенсивности недостаточно для того, чтобы нормально воспринимать свечение днем, тогда как ночью оно становится более заметным.

Поэтому теоретически увидеть такое явление можно только при очень темных условиях. Лунный свет, фонарик или даже яркий свет от телефона могут легко перекрыть слабое природное сияние.

Самые яркие биолюминесцентные грибы встречаются преимущественно в тропических и субтропических регионах. В Украине же не стоит ожидать эффекта "лесных фонариков" с ярким зеленым светом - если биолюминесценция и проявляется, ее можно увидеть только при благоприятных условиях.

Не путайте свечение с фосфором

Еще один распространенный миф - якобы гриб "накапливает свет", а затем излучает его в темноте. На самом деле биолюминесценция - это активный химический процесс, а не обычное фосфоресцентное свечение.

То есть гриб не "заряжается" от солнца. Свет возникает благодаря реакциям, происходящим внутри живых тканей.

И если ночью в лесу вам покажется, что старый пень чуть заметно зеленеет, это не обязательно мистика. В природе действительно существуют грибы, способные превращать обычную гнилую древесину в очень слабый природный "фонарь".