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Главная Вкусно Густой горячий шоколад с перцем и корицей: рецепт для первых холодных дней
Вкусно 24 сентября 2026 · 19:20
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Густой горячий шоколад с перцем и корицей: рецепт для первых холодных дней

Главный секрет этого напитка - щепотка ингредиента, которого вы там не ожидаете
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Густой горячий шоколад с перцем и корицей: рецепт для первых холодных дней

Рецепт горячего шоколада с перцем, корицей и ванилью (фото: Styler)

Когда за окном становится прохладно, самое время готовить согревающие напитки. Один из таких - густой горячий шоколад, или Chocolat Chaud, который напоминает об уютных парижских кафе и прекрасно подходит для первых холодных дней.

Styler со ссылкой на видео в Instagram победителя кулинарного шоу "МастерШеф" Никиты Сновиды рассказывает, как его приготовить.

Ингредиенты на 1 чашку

Для приготовления одной порции понадобятся простые продукты:

  • черный шоколад с содержанием какао от 70% - примерно полчашки
  • молоко - 1 чашка
  • сахар - по вкусу
  • корица
  • анис
  • кардамон
  • гвоздика
  • ваниль
  • красный перец - щепотка
  • соль - щепотка.

Необязательно использовать все специи одновременно. Можно скорректировать их количество в соответствии с собственным вкусом, но именно сочетание корицы, ванили и небольшого количества перца делает напиток особенно согревающим.

Как приготовить горячий шоколад

1. Подготовьте ароматное молоко

Налейте молоко в небольшую кастрюлю и добавьте корицу, анис, кардамон, гвоздику и ваниль. Медленно прогревайте смесь примерно до 80 градусов, когда начнет появляться пар.

Важно не доводить молоко до кипения. Так оно сбережет нежный вкус, а специи успеют отдать свой аромат.

2. Добавьте шоколад

Шоколад предварительно измельчите на небольшие кусочки. В отдельной емкости смешайте его с сахаром и частью теплого молока, после чего хорошо перемешайте, чтобы шоколад полностью растаял.

Именно черный шоколад с высоким содержанием какао поможет получить насыщенный вкус и густую текстуру.

3. Не забудьте про перец и соль

В шоколадную смесь добавьте буквально щепотку красного перца и щепотку соли. Перец не должен перебивать вкус напитка - его задача состоит в том, чтобы подчеркнуть шоколадные нотки.

Соль также добавляют в небольшом количестве: она помогает сделать вкус шоколада выразительнее.

4. Доведите напиток до нужной консистенции

Влейте оставшееся теплое молоко в шоколадную смесь и продолжайте перемешивать на слабом огне. Напиток постепенно станет гуще и приобретет однородную кремовую текстуру.

Не спешите добавлять крахмал - в этом рецепте шоколад и молоко сами помогают сделать напиток достаточно густым.

Как сделать шоколад еще гуще

Если хочется получить не просто горячий напиток, а почти полноценный шоколадный десерт, можно использовать немного крахмала. Для этого чайную ложку крахмала нужно предварительно развести в небольшом количестве молока, чтобы не образовались комочки.

Добавьте смесь в горячий шоколад и продолжайте помешивать, пока он не загустеет до желаемой консистенции.

Подавать Chocolat Chaud лучше всего сразу, пока он горячий и ароматный. Такой напиток прекрасно дополнит прохладный вечер, а сочетание горького шоколада, корицы, ванили и легкой остроты перца сделает обычную чашку молока согревающим осенним десертом.

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Теги: Рецепты Советы
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