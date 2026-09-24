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Главная Люди Новый эпизод "Зрадників": блогер Дима Варварук заговорил о влюбленности к участнице шоу
Люди 24 сентября 2026 · 14:19
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Новый эпизод "Зрадників": блогер Дима Варварук заговорил о влюбленности к участнице шоу

Симпатия возникла прямо во время игры, где каждый пытается скрыть свои истинные намерения
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Новый эпизод "Зрадників": блогер Дима Варварук заговорил о влюбленности к участнице шоу

Дмитрий Варварук и Александра Власенко (коллаж: Styler)

Украинский блогер Дима Варварук публично признался в чувствах к Александре Власенко, с которой участвует во втором сезоне шоу "Зрадники". Его внимание к девушке стало заметно во время игры, а впоследствии блогер прямо рассказал о своей влюбленности в соцсетях.

Что известно о признании Димы Варварука и как развивается его история с Александрой Власенко на шоу "Зрадники", рассказывает Styler.

Дима Варварук признался в чувствах к Александре Власенко

24 сентября на SWEET.TV вышел третий эпизод второго сезона "Зрадники". Пока участники пытаются разоблачить предателей и не выдать свои роли, между двумя игроками возникла личная история.

Блогер Варварук начал уделять все большее внимание Александре Власенко. Их общение разворачивается непосредственно во время игры, в которой каждое слово и решение может повлиять на доверие между участниками.

Впоследствии Варварук опубликовал в Instagram Stories признание, которым фактически подтвердил свою симпатию к девушке.

"Люди, должны знать: я влюблен в Александру Власенко. Почему - не спрашивайте, смотрите "Зрадники", - написал блоггер.

Пока неизвестно, перерастет ли симпатия участников в романтические отношения и как личная история повлияет на их поведение в дальнейших эпизодах шоу.

Новый эпизод &quot;Зрадників&quot;: блогер Дима Варварук заговорил о влюбленности к участнице шоу Новая серия "Зрадників" (фото предоставлено прессслужбой)

Чем интересен третий эпизод "Зрадників"

В новом выпуске участникам становится все сложнее отделять личные симпатии от игровой стратегии. Им приходится анализировать поведение людей, с которыми они уже успели сблизиться, скрывать свои роли и принимать непростые решения.

История Варварука и Власенко добавляет еще одну линию, ведь участникам приходится выстраивать доверие в условиях, где любой союз может оказаться частью стратегии.

Новый эпизод &quot;Зрадників&quot;: блогер Дима Варварук заговорил о влюбленности к участнице шоуКадр из новых "Зрадників" (фото предоставлено прессслужбой)

Что известно о Диме Варваруке и шоу "Зрадники"

Дима Варварук - украинский блоггер-миллионник, на Instagram которого подписаны более 1,2 млн пользователей. Он создает развлекательный контент и является соучредителем юмористического проекта "Сільрада".

"Зрадники" - украинская адаптация международного формата The Traitors и эксклюзивный проект SWEET.TV Originals. Ведущий второго сезона - народный артист Украины Алексей Гнатковский.

Третий эпизод доступен на SWEET.TV с 24 сентября. Новые выпуски выходят каждый четверг.

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