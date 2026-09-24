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Тренды 24 сентября 2026 · 13:28
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Чем заменить джинсы осенью: стильные альтернативные образы

Джинсы надоели? Есть три простые альтернативы, в которых комфорт не противоречит аккуратному и стильному виду
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Чем заменить джинсы осенью: стильные альтернативные образы

Осенний образ без джинсов с широкими брюками (фото: Styler)

Джинсы давно стали базовой вещью, которую мы одеваем почти автоматически. Но осенью есть немало вариантов, которые могут быть не менее практичными, а по ощущениям - даже более комфортными.

Styler со ссылкой на 50isnotold собрал три идеи осенних образов без джинсов, которые легко повторить в повседневном гардеробе.

Однотонный комплект с брюками

Самый простой способ собрать стильный образ без лишних раздумий - взять готовый комплект из топа и брюк одного цвета.

Широкие брюки с вертикальными складками хорошо работают в таком сочетании, поскольку придают образу структуры. Свободный верх делает его непринужденным, а цельная цветовая гамма визуально извлекает силуэт.

Чтобы комплект не казался слишком простым, его можно дополнить выразительными украшениями. Массивные серьги или колье придают образу акцента, а туфли на невысоком каблуке делают его более нарядным.

Для повседневного варианта каблуки легко заменить на балетки, лоферы или аккуратные кроссовки.

Чем заменить джинсы осенью: стильные альтернативные образыСтильный образ с брюками (фото: Styler)

Шоколадные брюки и светлый кардиган

Коричневые оттенки традиционно хорошо вписываются в осенний гардероб, но совсем не обязательно совмещать их только с другими темными вещами.

Широкие шоколадные штаны можно носить со светлым кардиганом теплого нейтрального оттенка. Так образ остается сезонным, но не выглядит слишком мрачным.

Для широких брюк особенно важны пропорции. Верх, заканчивающийся ближе к талии или верхней части бедер, помогает уравновесить свободный низ. При этом он вовсе не обязательно должен быть обжатым.

Кардиган с рукавами до локтя - хороший вариант для ранней осени, когда еще тепло для тяжелого свитера. Завершить образ можно балетками или другой легкой обувью на низком ходу.

Чем заменить джинсы осенью: стильные альтернативные образыШоколадные штаны и светлый кардиган (фото: Styler)

Брюки с кружевной деталью

Удобные брюки не обязательно должны смотреться скучно. Интересная деталь типа кружевной обработки по низу может полностью изменить привычный повседневный образ.

Если низ привлекает внимание, верх лучше оставить простым. К примеру, широкие брюки с декоративной деталью можно совместить с однотонной трикотажной футболкой или лаконичным топом.

Интересно работает и сочетание более яркого цвета с глубоким осенним нейтральным оттенком. Например, розовый можно уравновесить шоколадно-коричневым, а яркий зеленый – цветом верблюжьей шерсти.

Не стоит убирать все яркие вещи из гардероба только потому, что наступила осень. Один цветовой элемент может сделать обычное сочетание более интересным.

Чем заменить джинсы осенью: стильные альтернативные образыУдобные брюки и кружевные детали (фото: Styler)

Что надеть вместо джинсов осенью

Если вы привыкли носить джинсы почти каждый день, начните с простой замены: оставьте привычный верх, но вместо денима попробуйте широкие брюки, трикотажные модели или брюки с мягким поясом.

При этом следует следить за пропорциями. К объемному низу лучше подобрать более короткий или структурированный верх, а простой комплект можно оживить украшениями или интересной обувью.

Главное - не соблюдать строгие правила, а смотреть на то, как сочетаются длина верха, объем брюк и обуви. Именно эти три вещи наиболее сильно влияют на общее впечатление от образа.

Ранее Styler рассказывал, какие джинсы дизайнер Андре Тан рекомендует оставить в прошлом и какие современные силуэты могут стать им альтернативой.

Теги: Модные тренды
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