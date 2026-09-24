Новий епізод "Зрадників": блогер Діма Варварук заговорив про закоханість до учасниці шоу

Український блогер Діма Варварук публічно зізнався в почуттях до Олександри Власенко, з якою бере участь у другому сезоні шоу "Зрадники". Його увага до дівчини стала помітною під час гри, а згодом блогер прямо розповів про свою закоханість у соцмережах.

Що відомо про зізнання Діми Варварука та як розвивається його історія з Олександрою Власенко на шоу "Зрадники", розповідає Styler.

Діма Варварук зізнався в почуттях до Олександри Власенко

24 вересня на SWEET.TV вийшов третій епізод другого сезону "Зрадників". Поки учасники намагаються викрити зрадників і не видати власні ролі, між двома гравцями виникла особиста історія.

Блогер Варварук почав приділяти дедалі більше уваги Олександрі Власенко. Їхнє спілкування розгортається безпосередньо під час гри, у якій кожне слово та рішення можуть вплинути на довіру між учасниками.

Згодом Варварук опублікував в Instagram Stories зізнання, яким фактично підтвердив свою симпатію до дівчини.

"Люди, маєте знати: я закоханий в Олександру Власенко. Чого - не питайте, дивіться "Зрадники", - написав блогер.

Поки невідомо, чи переросте симпатія учасників у романтичні стосунки та як особиста історія вплине на їхню поведінку в подальших епізодах шоу.

Нова серія "Зрадників" (фото надане пресслужбою)

Чим цікавий третій епізод "Зрадників"

У новому випуску учасникам стає дедалі складніше відокремлювати особисті симпатії від ігрової стратегії. Їм доводиться аналізувати поведінку людей, з якими вони вже встигли зблизитися, приховувати власні ролі та ухвалювати непрості рішення.

Історія Варварука та Власенко додає до цього ще одну лінію, адже учасникам доводиться вибудовувати довіру в умовах, де будь-який союз може виявитися частиною стратегії.

Кадр з нових "Зрадників" (фото надане пресслужбою)

Що відомо про Діму Варварука та шоу "Зрадники"

Діма Варварук - український блогер-мільйонник, на Instagram якого підписані понад 1,2 млн користувачів. Він створює розважальний контент і є співзасновником гумористичного проєкту "Сільрада".

"Зрадники" - українська адаптація міжнародного формату The Traitors та ексклюзивний проєкт SWEET.TV Originals. Ведучий другого сезону - народний артист України Олексій Гнатковський.

Третій епізод доступний на SWEET.TV з 24 вересня. Нові випуски виходять щочетверга.