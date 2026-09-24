Як приготувати домашнє печиво без яєць і масла з 5 інгредієнтів: покроковий відеорецепт

Для цього печива не потрібні яйця, вершкове масло чи складні добавки. Основа рецепта - вода, рослинна олія, цукор, борошно та розпушувач.
Styler з посиланням на відео зі сторінки "Готуємо з Катюшкою" у Facebook ділиться простим рецептом бюджетного печива, яке готується з мінімуму продуктів.
Що потрібно для печива
Інгредієнтів небагато, а їхні пропорції легко запам'ятати.
- 60 мл води,
- 70 мл рослинної олії,
- 50 г цукру,
- 200 г борошна,
- 1 ч. л. розпушувача.
Як приготувати бюджетне печиво
У мисці змішайте воду, цукор і рослинну олію. Додайте борошно, попередньо змішане з розпушувачем, та замісіть однорідне тісто.
Накрийте його та поставте в холодильник приблизно на 10 хвилин. Після цього тісто буде зручніше розкачувати.
Розкачайте його в тонкий пласт. Наріжте на невеликі квадратики або сформуйте печиво так, як вам подобається.
Перекладіть заготовки на деко та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці до готовності - приблизно 15-20 хвилин.
Печиво має злегка підрум'янитися по краях. Після охолодження воно стане більш хрустким.
Нюанс: не робіть пласт тіста занадто товстим - саме тонке розкачування допомагає отримати легке й хрустке печиво.
Смачного!
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