Таро-гороскоп на 24 вересня: Терезам - приємні новини, Стрільцям - рух уперед

24 вересня для одних може стати днем нових можливостей, а для інших - моментом важливого вибору. Карти Таро допоможуть зрозуміти, на що варто звернути увагу представникам кожного знаку Зодіаку.

Овен

Карта Таро: Туз Пентаклів

Туз Пентаклів обіцяє Овнам нову практичну можливість. Це може бути вигідна пропозиція, фінансовий шанс або справа, яка матиме перспективу в майбутньому. Варто не відкладати рішення, якщо можливість справді здається перспективною.

Телець

Карта Таро: Двійка Жезлів

Двійка Жезлів радить Тельцям подивитися ширше та визначитися з подальшим напрямком. День добре підходить для планування, обдумування майбутніх кроків і вибору між кількома варіантами. Не варто боятися вийти за межі звичного.

Близнюки

Карта Таро: Сімка Пентаклів, перевернута

Перевернута Сімка Пентаклів попереджає Близнюків про розчарування через повільний результат. Може здатися, що вкладені сили не виправдовують очікувань, але поспішні рішення навряд чи допоможуть. Варто оцінити, куди справді варто продовжувати вкладати час і ресурси.

Рак

Карта Таро: Світ

Карта Світу символізує завершення важливого етапу та відчуття результату. Раки можуть побачити, заради чого докладали стільки зусиль, або нарешті закрити питання, яке давно не давало спокою. День сприятливий для підбиття підсумків і переходу до нового.

Лев

Карта Таро: Трійка Пентаклів, перевернута

Перевернута Трійка Пентаклів радить Левам уважніше поставитися до співпраці з іншими людьми. Можуть виникнути непорозуміння, різні погляди на спільну справу або відчуття, що ваші зусилля недооцінюють. Краще не намагатися все зробити самостійно й чітко проговорювати свої очікування.

Діва

Карта Таро: Суд, перевернутий

Перевернутий Суд вказує на сумніви, небажання відпускати минуле або страх зробити остаточний вибір. Дівам варто перестати постійно повертатися до старих помилок і звинувачувати себе за те, що вже сталося. День підходить для переосмислення ситуації без зайвої самокритики.

Терези

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

Дев'ятка Кубків - карта задоволення, приємних подій і здійснення бажань. Терези можуть отримати хороші новини або опинитися в ситуації, яка подарує їм відчуття радості та комфорту. Варто дозволити собі насолодитися результатом, а не одразу думати про наступні завдання.

Скорпіон

Карта Таро: Паж Мечів

Паж Мечів радить Скорпіонам бути уважними до інформації та слів інших людей. Можуть з'явитися новини, цікава розмова або ситуація, яка змусить швидко зорієнтуватися. Водночас не варто робити висновки, не перевіривши всі факти.

Стрілець

Карта Таро: Колісниця

Колісниця дарує Стрільцям динамічний день і сильний імпульс до дії. Якщо є чітка мета, варто рухатися до неї впевнено та не дозволяти стороннім обставинам збити себе з курсу. День сприятливий для рішучих кроків, поїздок і активних справ.

Козоріг

Карта Таро: Трійка Жезлів, перевернута

Перевернута Трійка Жезлів може вказувати на затримки планів або невиправдані очікування. Козерогам варто перевірити деталі й не розраховувати, що все відбудеться саме за запланованим сценарієм. Деякі рішення краще трохи відкласти й переглянути стратегію.

Водолій

Карта Таро: Сімка Пентаклів, перевернута

Водоліям перевернута Сімка Пентаклів радить не витрачати сили на те, що давно не приносить результату. Може виникнути бажання кинути справу через втому або розчарування, але спершу варто зрозуміти, що саме не працює. День добре підходить для переоцінки своїх вкладень і пріоритетів.

Риби

Карта Таро: Двійка Мечів перевернута

Перевернута Двійка Мечів говорить про момент, коли уникати рішення вже не вийде. Риби можуть нарешті побачити ситуацію ясніше або отримати інформацію, яка допоможе зробити вибір. Не варто затягувати з важливою розмовою чи рішенням, якщо відповідь уже майже очевидна.