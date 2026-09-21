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Гороскопи 21 вересня 2026 · 12:23
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Таро-гороскоп на тиждень: що чекає знаки Зодіаку 21-27 вересня

Одним знакам карти радять діяти сміливіше, а іншим - не поспішати з важливими рішеннями
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на тиждень: що чекає знаки Зодіаку 21-27 вересня

Гороскоп-Таро на тиждень з 21 по 27 вересня (фото: Styler)

Новий тиждень, який розпочався 21 вересня і триватиме до 27 вересня, принесе знакам Зодіаку різні виклики та можливості. Карти Таро підказують, кому варто діяти рішуче, а кому краще не поспішати з важливими рішеннями.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень кожному з них, розповідає Styler з посиланням на Metro.

Овен

Карта Таро: Справедливість

Цей тиждень може розставити все по своїх місцях: ситуація, у якій ви почувалися несправедливо скривдженими, нарешті здатна вирішитися на вашу користь. Слухайте совість, говоріть прямо та не відступайте від того, що вважаєте правильним.

Телець

Карта Таро: Колісниця

На вас чекає період, коли варто діяти рішуче й не боятися зробити сміливий крок. Якщо давно хотіли змінити роботу, просунути важливу справу чи ризикнути заради бажаного результату - саме час рухатися вперед.

Близнюки

Карта Таро: Місяць

Цього тижня те, що раніше здавалося заплутаним, може нарешті прояснитися. Прислухайтеся до інтуїції та не бійтеся переглянути свої погляди - важливе усвідомлення здатне підказати правильний напрямок.

Рак

Карта Таро: Дев'ятка Монет

Ракам карти радять подумати про великі цілі та майбутнє, не обмежуючись найближчими планами. Ви вже змінилися за останній час, тому настав момент чесно запитати себе, чого хочеться саме зараз, і поступово будувати нову версію свого життя.

Лев

Карта Таро: Двійка Кубків

У центрі уваги цього тижня для Левів опиняться стосунки та взаємність. Це хороший час для зміцнення романтичного зв'язку, дружби чи сімейних відносин, але важливо вкладатися лише там, де турбота йде в обидва боки.

Діва

Карта Таро: Четвірка Жезлів

Дівам карти радять не боятися виходити за межі звичного та пробувати нове. Подорож, навчання, професійний розвиток або перехід на наступний етап можуть відкрити перед вами цікаві можливості - головне, діяти впевнено.

Терези

Карта Таро: П'ятірка Мечів

Початок вашого сезону може принести суперечки або напружені ситуації, але далеко не кожна з них варта боротьби. Спробуйте домовитися, відновити спокій або просто залишити конфлікт у минулому, якщо продовження вже не має сенсу.

Скорпіон

Карта Таро: Світ

Для Скорпіонів цей тиждень може стати символом завершення важливого етапу та підготовки до нового. Попереду - ширші горизонти: переїзд, подорож, новий проєкт або інша масштабна мета, яка змусить вас дивитися значно далі звичного.

Стрілець

Карта Таро: Дев'ятка Жезлів

Настав час нарешті взятися за справу, яку ви давно відкладали. Ви маєте достатньо сил і ресурсів, щоб подолати цю перешкоду, тому не дозволяйте страху чи сумнівам зупиняти вас на фінішній прямій.

Козоріг

Карта Таро: Десятка Жезлів

Цього тижня Козерогам не варто намагатися встигнути абсолютно все. Зменште навантаження, залиште більше часу на сон, відпочинок і відновлення - зараз принцип "менше, але краще" може виявитися особливо корисним.

Водолій

Карта Таро: Дев'ятка Кубків

Водоліям карти пропонують загадати бажання та нарешті серйозно подумати про те, чого вони хочуть насправді. Мрії матимуть більше шансів наблизитися до реальності, якщо після візуалізації ви одразу перейдете до конкретних дій.

Риби

Карта Таро: Лицар Мечів

Риби цього тижня можуть відчути сильні емоції, які зазвичай намагаються приховати. Карта радить не мовчати, коли вас щось справді зачіпає, і сміливіше відстоювати власні межі навіть під тиском інших.

Раніше Styler розповідав про знаки Зодіаку, які найбільше люблять пліткувати.

Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку Гороскоп Таро Астрологія
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