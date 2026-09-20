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Смачно 20 вересня 2026 · 08:17
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Вафельний торт зі згущеним молоком та арахісом: святкова версія знайомого десерту

Замість звичного крему - поєднання білої та вареної згущенки, а зверху шоколадна глазур з арахісом
Олена Ткаченко Олена Ткаченко редакторка Styler
Вафельний торт зі згущеним молоком та арахісом: святкова версія знайомого десерту

Вафельний торт з горіхами та шоколадом (фото: Styler)

Вафельний торт зі згущенкою легко зробити цікавішим за класичний варіант. Для святкової версії готують крем із вершкового масла та двох видів згущеного молока, а десерт покривають шоколадом з арахісом.

Як приготувати альтернативний варіант звичного вафельного торта, розповідає Styler посилаючись на рецепт з Instagram кулінарної блогерки “ptashka.oly”.

Ніжний вафельний торт із кремом на основі двох видів згущеного молока та хрусткою шоколадно-арахісовою глазур'ю готується без духовки й потребує мінімум часу.

Інгредієнти

  • 8-9 вафельних коржів
  • 150 г вершкового масла
  • 150 г згущеного молока
  • 250 г вареного згущеного молока
  • 160 г молочного шоколаду
  • 20-30 мл олії
  • 100 г арахісу.

Як приготувати вафельний торт

Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м'яким. Згущене молоко та варене згущене молоко також мають бути кімнатної температури.

Для крему з'єднайте масло з обома видами згущеного молока та збийте до однорідної кремової маси.

Вафельні коржі по черзі перемастіть кремом і складіть один на один. Готовий торт поставте в холодильник, поки готується глазур.

Молочний шоколад розтопіть у мікрохвильовій печі короткими імпульсами, щоразу перемішуючи. Додайте 20-30 мл олії та перемішайте. Завдяки цьому глазур стане більш рідкою і її буде легше наносити на торт.

Арахіс подрібніть у блендері або за допомогою качалки. Для зручності краще отримати досить дрібну крихту.

Додайте арахіс до розтопленого шоколаду та добре перемішайте. Покрийте цією сумішшю верх і боки вафельного торта.

Поставте десерт у холодильник приблизно на одну годину, щоб крем стабілізувався, а шоколадна глазур застигла.

Після цього вафельний торт можна нарізати порційними шматочками та подавати до столу.

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