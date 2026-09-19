Ніжне печиво на майонезі: простий рецепт до чаю за 20 хвилин

До цього печива можна додати улюблену начинку або залишити його класичним - у будь-якому разі воно виходить ніжним і розсипчастим. Тісто добре підходить і для звичайного печива, і для варіанту з горіхами, шоколадом чи джемом.

Як приготувати печиво на майонезі

Для тіста знадобляться прості продукти, які легко знайти вдома.

Інгредієнти:

яйця - 2 шт.;

цукор -180-200 г;

майонез - 200 г;

кукурудзяний крохмаль - 2 ст. л.;

борошно - 400-450 г;

розпушувач - 1 ч. л.;

ванільний цукор - за смаком;

сіль - щіпка;

горіхи, шоколад або джем - за бажанням.

Приготування

Яйця збийте з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі.

Додайте майонез та перемішайте до однорідності.

Всипте кукурудзяний крохмаль і розпушувач.

Поступово додавайте борошно та замісіть м’яке тісто. Кількість борошна може трохи відрізнятися, тому не варто додавати його все одразу.

Сформуйте печиво бажаної форми. За бажанням додайте горіхи, шматочки шоколаду або джем.

Викладіть печиво на деко та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15-20 хвилин.

Якщо печиво вийшло тонким, воно приготується швидше, тому за ним краще стежити після перших 10-15 хвилин. Воно має стати злегка золотистим.

Смачного!