UA / RU
rbc.ua
Останні новини
18:35 Смачно
Ніжне печиво на майонезі: простий рецепт до чаю за 20 хвилин
17:28 Корисне
Безвідповідальність і знецінення: психолог Красніхіна назвала типи партнерів, з якими складно будувати стосунки
16:14 Гороскопи
Жовте листя, павутина і перші тумани: як народні прикмети допомагали передбачати осінню погоду
15:03 Корисне
Правила підготовки полуниці до зими: що обрізати, чим підживити і коли вкривати
13:43 Смачно
Удон із карамелізованою куркою у вершково-пікантному соусі: небанальна вечеря по-азійськи
12:56 Люди
Ханзаде Ватансевер Османоглу: що відомо про пряму нащадку Роксолани та Сулеймана у 16-му поколінні
12:00 Гороскопи
Не всі знаки Зодіаку поставлять крапку: Терези та Рак здатні пробачити зраду
10:48 Гороскопи
Ім'я Катерина: походження, значення характеру та дата іменин
09:23 Смачно
Шоколадний кекс у банці за 30 хв: рецепт без духовки та міксера
19:23 Тренди
Оновлена "Фабрика зірок" 2026: DOROFEEVA стала суддею, а POVIN 13-ю фабриканткою - фото
Всі новини
Головна Смачно Ніжне печиво на майонезі: простий рецепт до чаю за 20 хвилин
Смачно 19 вересня 2026 · 18:35
Add as a preferred source on Google

Ніжне печиво на майонезі: простий рецепт до чаю за 20 хвилин

М'яке всередині, рум'яне зовні та з дуже простим складом - таке домашнє печиво легко приготувати без складних інгредієнтів
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Ніжне печиво на майонезі: простий рецепт до чаю за 20 хвилин

Домашнє печиво на майонезі з горіхами та шоколадом (фото: Styler)

До цього печива можна додати улюблену начинку або залишити його класичним - у будь-якому разі воно виходить ніжним і розсипчастим. Тісто добре підходить і для звичайного печива, і для варіанту з горіхами, шоколадом чи джемом.

Styler ділиться простим рецептом ніжного домашнього печива на майонезі.

Як приготувати печиво на майонезі

Для тіста знадобляться прості продукти, які легко знайти вдома.

Інгредієнти:

  • яйця - 2 шт.;
  • цукор -180-200 г;
  • майонез - 200 г;
  • кукурудзяний крохмаль - 2 ст. л.;
  • борошно - 400-450 г;
  • розпушувач - 1 ч. л.;
  • ванільний цукор - за смаком;
  • сіль - щіпка;
  • горіхи, шоколад або джем - за бажанням.

Приготування

Яйця збийте з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі.

Додайте майонез та перемішайте до однорідності.

Всипте кукурудзяний крохмаль і розпушувач.

Поступово додавайте борошно та замісіть м’яке тісто. Кількість борошна може трохи відрізнятися, тому не варто додавати його все одразу.

Сформуйте печиво бажаної форми. За бажанням додайте горіхи, шматочки шоколаду або джем.

Викладіть печиво на деко та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 15-20 хвилин.

Якщо печиво вийшло тонким, воно приготується швидше, тому за ним краще стежити після перших 10-15 хвилин. Воно має стати злегка золотистим.

Смачного!

Раніше Styler розповідав про простий домашній "тортик", який готується без складної випічки та зайвих клопотів.

Теги: Рецепти
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Ім'я Катерина: походження, значення характеру та дата іменин Гороскопи Ім'я Катерина: походження, значення характеру та дата іменин
Ханзаде Ватансевер Османоглу: що відомо про пряму нащадку Роксолани та Сулеймана у 16-му поколінні
Ханзаде Ватансевер Османоглу: що відомо про пряму нащадку Роксолани та Сулеймана у 16-му поколінні Люди
Леді Гага і Майкл Поланскі: астролог назвала сильні та небезпечні сторони їхнього союзу
Леді Гага і Майкл Поланскі: астролог назвала сильні та небезпечні сторони їхнього союзу Люди
Більше цікавого
Не всі знаки Зодіаку поставлять крапку: Терези та Рак здатні пробачити зраду Не всі знаки Зодіаку поставлять крапку: Терези та Рак здатні пробачити зраду Катерина Собкова · 19 вересня 2026, 12:00
Удон із карамелізованою куркою у вершково-пікантному соусі: небанальна вечеря по-азійськи Удон із карамелізованою куркою у вершково-пікантному соусі: небанальна вечеря по-азійськи Олена Ткаченко · 19 вересня 2026, 13:43
Жовте листя, павутина і перші тумани: як народні прикмети допомагали передбачати осінню погоду Жовте листя, павутина і перші тумани: як народні прикмети допомагали передбачати осінню погоду Наталя Крижанівська · 19 вересня 2026, 16:14
Безвідповідальність і знецінення: психолог Красніхіна назвала типи партнерів, з якими складно будувати стосунки Безвідповідальність і знецінення: психолог Красніхіна назвала типи партнерів, з якими складно будувати стосунки Наталя Крижанівська · 19 вересня 2026, 17:28