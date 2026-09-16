Сніданок, обід і вечеря на одному деко: як за раз приготувати 6 порцій їжі на 2 дні

Три страви, шість порцій і лише одна духовка - зручний варіант для тих, хто хоче закрити питання з їжею одразу на два дні.

Раціон на два дні (фото: Styler)

Три різні страви можна приготувати одночасно. Достатньо підготувати продукти, розкласти їх у форми та запекти, у результаті вийде 6 порцій сніданку, вечері та навіть обіду.

Як зазначає Styler, рецепт та схему приготування страв в одному деко на своїй сторінці в Instagram показала блогерка з ніком з "olya_pins".

Сніданок На дві порції знадобляться: 1 банан

2 яйця

80 г вівсяних пластівців

100 мл молока

малина

персик Банан розімніть виделкою, додайте яйця, вівсяні пластівці та молоко. Перемішайте. Додайте малину й нарізаний персик. Обід На дві порції підготуйте: 130 г рису

200 г курячого філе

80 г солодкого перцю

70 г кукурудзи

70 г зеленого горошку

240 мл окропу

сіль і спеції за смаком Рис промийте, куряче філе наріжте невеликими шматочками. Додайте перець, кукурудзу, горошок, сіль і спеції. Залийте 240 мл окропу. Вечеря Для двох порцій знадобляться: 200 г броколі

4 яйця

140 г консервованого тунця

80 г тертого сиру Броколі попередньо відваріть протягом 2 хвилин. Потім змішайте її з тунцем і яйцями та посипте тертим сиром. Як усе запекти Поставте всі три страви одночасно в духовку, розігріту до 180°C. Запікайте приблизно 40 хвилин. Після приготування рис із куркою та овочами перемішайте. У результаті за один раз можна підготувати шість готових прийомів їжі - сніданок, обід і вечерю на два наступні дні. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений OLYA PINS РЕЦЕПТИ FOODBLOG (@olya_pins)