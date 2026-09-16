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Смачно 16 вересня 2026 · 08:03
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Сніданок, обід і вечеря на одному деко: як за раз приготувати 6 порцій їжі на 2 дні

Три страви, шість порцій і лише одна духовка - зручний варіант для тих, хто хоче закрити питання з їжею одразу на два дні.
Олена Ткаченко Олена Ткаченко редакторка Styler
Сніданок, обід і вечеря на одному деко: як за раз приготувати 6 порцій їжі на 2 дні

Раціон на два дні (фото: Styler)

Три різні страви можна приготувати одночасно. Достатньо підготувати продукти, розкласти їх у форми та запекти, у результаті вийде 6 порцій сніданку, вечері та навіть обіду.

Як зазначає Styler, рецепт та схему приготування страв в одному деко на своїй сторінці в Instagram показала блогерка з ніком з "olya_pins".

Сніданок

На дві порції знадобляться:

  • 1 банан
  • 2 яйця
  • 80 г вівсяних пластівців
  • 100 мл молока
  • малина
  • персик

Банан розімніть виделкою, додайте яйця, вівсяні пластівці та молоко. Перемішайте. Додайте малину й нарізаний персик.

Обід

На дві порції підготуйте:

  • 130 г рису
  • 200 г курячого філе
  • 80 г солодкого перцю
  • 70 г кукурудзи
  • 70 г зеленого горошку
  • 240 мл окропу
  • сіль і спеції за смаком

Рис промийте, куряче філе наріжте невеликими шматочками. Додайте перець, кукурудзу, горошок, сіль і спеції. Залийте 240 мл окропу.

Вечеря

Для двох порцій знадобляться:

  • 200 г броколі
  • 4 яйця
  • 140 г консервованого тунця
  • 80 г тертого сиру

Броколі попередньо відваріть протягом 2 хвилин. Потім змішайте її з тунцем і яйцями та посипте тертим сиром.

Як усе запекти

Поставте всі три страви одночасно в духовку, розігріту до 180°C. Запікайте приблизно 40 хвилин.

Після приготування рис із куркою та овочами перемішайте.

У результаті за один раз можна підготувати шість готових прийомів їжі - сніданок, обід і вечерю на два наступні дні.

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