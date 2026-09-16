Сніданок, обід і вечеря на одному деко: як за раз приготувати 6 порцій їжі на 2 дні

Три різні страви можна приготувати одночасно. Достатньо підготувати продукти, розкласти їх у форми та запекти, у результаті вийде 6 порцій сніданку, вечері та навіть обіду.
Як зазначає Styler, рецепт та схему приготування страв в одному деко на своїй сторінці в Instagram показала блогерка з ніком з "olya_pins".
Сніданок
На дві порції знадобляться:
- 1 банан
- 2 яйця
- 80 г вівсяних пластівців
- 100 мл молока
- малина
- персик
Банан розімніть виделкою, додайте яйця, вівсяні пластівці та молоко. Перемішайте. Додайте малину й нарізаний персик.
Обід
На дві порції підготуйте:
- 130 г рису
- 200 г курячого філе
- 80 г солодкого перцю
- 70 г кукурудзи
- 70 г зеленого горошку
- 240 мл окропу
- сіль і спеції за смаком
Рис промийте, куряче філе наріжте невеликими шматочками. Додайте перець, кукурудзу, горошок, сіль і спеції. Залийте 240 мл окропу.
Вечеря
Для двох порцій знадобляться:
- 200 г броколі
- 4 яйця
- 140 г консервованого тунця
- 80 г тертого сиру
Броколі попередньо відваріть протягом 2 хвилин. Потім змішайте її з тунцем і яйцями та посипте тертим сиром.
Як усе запекти
Поставте всі три страви одночасно в духовку, розігріту до 180°C. Запікайте приблизно 40 хвилин.
Після приготування рис із куркою та овочами перемішайте.
У результаті за один раз можна підготувати шість готових прийомів їжі - сніданок, обід і вечерю на два наступні дні.
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