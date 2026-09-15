Товстий светр не врятує: що насправді допоможе зігрітися вдома взимку

Коли в оселі холодно, перше бажання - натягнути на себе якомога товстіший светр . Однак такий підхід не завжди працює: можна швидко спітніти, перегрітися або втратити рухливість.

Styler з посиланням на відео в Instagram стилістки Олени Шевченко пояснює, як правильно комбінувати одяг шарами, щоб не замерзнути навіть у неопалюваному приміщенні.

За словами експертки, головний принцип зимового утеплення - не максимальна товщина одягу, а правильна багатошаровість. Кожен шар виконує свою функцію: перший відводить вологу й утримує тепло біля тіла, другий створює повітряну ізоляцію, а третій захищає від тепловтрат.

Перший шар: максимально близько до тіла

Починати варто з базового шару. Його завдання - відводити вологу від шкіри та допомагати утримувати тепло.

Шевченко радить обирати анатомічний термокомплект - лонгслів і легінси, тонку мериносову вовну або щільну еластичну бавовну. Такий одяг має сидіти по фігурі, без зайвого об'єму.

Особливо важливо, щоб між тілом і першим шаром не залишалося великих проміжків. Вільний крій або глибокі вирізи можуть звести нанівець теплоізоляційний ефект. Базовий шар має прилягати до тіла, щоб працювати саме так, як потрібно.

Другий шар: створюємо повітряну подушку

Наступний етап - ізоляційний шар. Його основне завдання - створити прошарок повітря, який допомагає зберігати тепло.

Для цього підійде флісовий костюм щільністю від 200 г/м² або одяг із футеру тринитки з начосом. Крій при цьому краще обирати оверсайз, але без надмірного об'єму.

Окрему увагу варто приділити штанам. Стилістка не радить для холодного приміщення широкі прямі моделі та домашні палаццо. Через відкритий низ штанин холодне повітря від підлоги може потрапляти всередину.

Тому практичніший варіант - штани на манжетах або з щільною резинкою на щиколотці. Так тепло краще зберігатиметься всередині одягу.

Третій шар: захищаємо корпус від холоду

Завершальний - бар'єрний - шар потрібен для додаткового захисту від тепловтрат. Тут можна використати стьобаний утеплений жилет або вовняний кардиган вільного силуету.

Особливу увагу варто приділити зоні грудей і живота. Саме тому третій шар має добре закривати корпус і не створювати відчуття, що одяг перетискає тіло.

Водночас не варто перетворювати домашній образ на кілька надягнутих одну на одну товстих речей. Надмірна кількість важкого одягу може обмежувати рухи, а якщо тіло перегрівається і людина пітніє, відчуття холоду згодом може лише посилитися.

Як працює правильна багатошаровість

Таким чином, для холодного приміщення важливо не просто вдягнутися тепліше, а розподілити функції між трьома шарами. Перший має щільно прилягати до тіла, другий - створювати теплоізоляцію, а третій - додатково захищати корпус.

Такий підхід дозволяє зберегти тепло без надмірно важкого одягу та при цьому залишатися рухливими й комфортними вдома.