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Полезное 15 сентября 2026 · 14:44
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Толстый свитер не спасет: что действительно поможет согреться дома зимой

Стилист раскрыла главный секрет, как не замерзнуть без отопления
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Толстый свитер не спасет: что действительно поможет согреться дома зимой

Как согреться зимой (коллаж: Styler)

Когда в доме холодно, первое желание - натянуть на себя как можно более толстый свитер. Однако такой подход не всегда работает: можно быстро вспотеть, перегреться или утратить подвижность.

Styler со ссылкой на видео в Instagram стилиста Елены Шевченко объясняет, как правильно комбинировать одежду слоями, чтобы не замерзнуть даже в неотапливаемом помещении.

По словам эксперта, главный принцип зимнего утепления - не максимальная толщина одежды, а правильная многослойность. Каждый пласт выполняет свою функцию: первый отводит влагу и удерживает тепло у тела, второй создает воздушную изоляцию, а третий защищает от теплопотерь.

Первый слой: максимально близко к телу

Начинать следует с базового слоя. Его задача - отводить влагу от кожи и помогать удерживать тепло.

Шевченко советует выбирать анатомический термокомплект - лонгслив и леггинсы, тонкую мериносовую шерсть или плотный эластичный хлопок. Такая одежда должна сидеть по фигуре без лишнего объема.

Особенно важно, чтобы между телом и первым слоем не оставалось больших промежутков. Свободный крой или глубокие вырезы могут свести к нулю теплоизоляционный эффект. Базовый слой должен прилегать к телу, чтобы работать именно так, как нужно.

Второй слой: создаем воздушную подушку

Следующий этап - изоляционный слой. Его основная задача - создать прослойку воздуха, которая помогает сохранять тепло.

Для этого подойдет флисовый костюм плотностью от 200 г/м² или одежда из футера тринитки с начесом. Крой при этом лучше выбирать оверсайз, но без чрезмерного объема.

Отдельное внимание следует уделить штанам. Стилистка не рекомендует для холодного помещения широкие прямые модели и домашние палаццо. Через открытый низ штанин холодный воздух от пола может попадать внутрь.

Поэтому более практичный вариант - брюки на манжетах или с плотной резинкой на лодыжке. Так тепло будет лучше сохраняться внутри одежды.

Третий слой: защищаем корпус от холода

Завершающий - барьерный - слой нужен для дополнительной защиты от теплопотерь. Здесь можно использовать стеганый утепленный жилет или шерстяной кардиган свободного силуэта.

Особое внимание следует уделить зоне груди и живота. Именно поэтому третий слой хорошо закрывать корпус и не создавать ощущения, что одежда пережимает тело.

В то же время не стоит превращать домашний образ в несколько надетых одна на другую толстых вещей. Чрезмерное количество тяжелой одежды может ограничивать движения, а если тело перегревается и человек потеет, ощущение холода может только усилиться.

Как работает правильная многослойность

Таким образом, для холодного помещения важно не просто одеться потеплее, а распределить функции между тремя слоями. Первый должен плотно прилегать к телу, второй - создавать теплоизоляцию, а третий - дополнительно защищать корпус.

Такой подход позволяет сохранить тепло без излишне тяжелой одежды и при этом оставаться подвижными и комфортными дома.

Ранее Styler рассказывал о том, как носить летнее платье осенью, чтобы не мерзнуть.

Теги: Советы
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