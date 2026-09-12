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Главная Тренды Как носить летнее платье осенью, чтобы не мерзнуть: 4 стилистических приема
Тренды 12 сентября 2026 · 11:39
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Как носить летнее платье осенью, чтобы не мерзнуть: 4 стилистических приема

Летнее платье совсем не обязательно прятать в шкаф с первыми прохладными днями
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Как носить летнее платье осенью, чтобы не мерзнуть: 4 стилистических приема

Летнее платье в осеннем виде (фото: Styler)

Еще недавно легкое платье было главной вещью гардероба, а осенью его уже хочется отложить подальше. На самом деле этого делать не обязательно - достаточно правильно подобрать ткань, нижний слой, обувь и верхнюю одежду.

Styler со ссылкой на советы фэшн-блогера Елены Шевченко из её публикации в Instagram рассказывает, как продлить жизнь летнему платью осенью по советам персонального стилиста плюс-сайз.

Выбирайте более плотные платья

Прежде всего следует обратить внимание на саму ткань. Очень тонкие модели из батиста или легкого ситца лучше оставить для теплого времени года.

Для осеннего образа больше подойдут платья из плотного хлопка, вискозы или модала . Важно, чтобы ткань держала форму и не была настолько тонкой, что сквозь нее видны швы белья или нижний слой одежды.

Утепляйтесь под платьем

Не обязательно одевать поверх легкого платья несколько теплых вещей. Один из самых удобных приемов - создать дополнительный слой непосредственно под ней.

Это может быть тонкий кружевной лонгслив, полупрозрачная сетка или гладкое боди с длинными рукавами. Такой прием поможет согреться и в то же время не сделает силуэт слишком объемным.

Правильно подбирайте сапоги

С осенней обувью важна не только его теплота, но и то, где заканчивается голенища. Если верхний край сапога заметно перерезает ногу под подолом платья, образ может выглядеть визуально разделенным.

Лучше, когда голенища полностью заходит под край платья. Тогда между обувью и подолом не образуется излишней горизонтальной линии, а силуэт остается цельным.

Добавьте структурированный верх

Легкость летнего платья осенью хорошо уравновешивает плотный верхний слой с четкой линией плеч.

Это может быть шерстяной жакет прямого кроя, кожаная куртка или классическое пальто. Такое дело не только защищает от прохлады, но и делает образ более собранным и осенним.

Так что любимое летнее платье не обязательно убирать до следующего сезона. Правильные слои и обувь помогут адаптировать ее к более холодной погоде без лишнего объема.

Раньше мы объясняли, какие модные осенние цвета способны испортить даже самый трендовый образ.

Теги: Модные тренды
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