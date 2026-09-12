UA / RU
rbc.ua
Последние новости
08:56 Люди
Потап вслед за Каменскими попал в базу "Миротворца": что стало причиной
08:14 Люди
"Это и есть украинская душа": 22-летняя "фабрикантка" превратила гул сирены в пронзительную песню
07:16 Тренды
Фэшн-блогерша нашла на "секонде" блузу за 15 гривен и показала стильный "лук" (видео)
06:04 Гороскопы
Таро-гороскоп на 12 сентября: кому карты советуют действовать, а кому подождать
20:08 Гороскопы
Близнецы, Дева и Стрелец входят в период больших перемен: что их ждет
18:54 Люди
8 миллионов гривен: у Усика заметили новые часы с необычным циферблатом
17:31 Полезное
Вредители могут пережить зиму: правила осенних работ в теплице
16:17 Вкусно
Ленивая ачма из лаваша: простой рецепт сырной запеканки без лишних хлопот
15:10 Тренды
Забытые джинсы возвращаются в моду: какие модели стоит достать из шкафа
14:07 Гороскопы
Нежное звучание и интересная история: что означает имя Полина и когда празднуют ее именины
Все новости
Главная Люди Потап вслед за Каменскими попал в базу "Миротворца": что стало причиной
Люди 12 сентября 2026 · 08:56
Add as a preferred source on Google

Потап вслед за Каменскими попал в базу "Миротворца": что стало причиной

Артист оказался в списке спустя несколько дней после своей жены
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Потап вслед за Каменскими попал в базу "Миротворца": что стало причиной

Алексей Потапенко внесен в списки базы "Миротворец" (фото Styler)

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, попал в базу сайта "Миротворец". Это произошло вскоре после того, как в перечень внесли его жену Настю Каменских.

Styler со ссылкой на данные, опубликованные порталом Миротворец, рассказывает, что известно о появлении Потапа в базе и какое место в этой истории занимает его последнее интервью.

Что указано в базе "Миротворца"

О внесении Потапа в базу стало известно 11 сентября. В его карточке авторы ресурса указывают, в частности, участие в актах, называемых "гуманитарной агрессией против Украины", а также участие в информационно-пропагандистских мероприятиях.

Таким образом Потап оказался в базе вскоре после Насти Каменских. Ее внесли в список 9 сентября - после резонанса вокруг ее заявлений в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

Появление Потапа в базе состоялось на фоне широкого обсуждения совместного интервью супругов, вышедших 8 сентября.

Потап вслед за Каменскими попал в базу &quot;Миротворца&quot;: что стало причинойАлексей Потапенко (Потап) в базе "Миротворец"

О чем говорили Потап и Каменских у Гордеевой

В разговоре с Екатериной Гордеевой артисты обсуждали не только отношения и языковой вопрос, но и личную жизнь, здоровье, детей, мобилизацию и т.д.

В частности, Каменских рассказала, что не может и пока не хочет иметь детей. По ее словам, она прошла четыре процедуры ЭКО и пять инсеминаций, после чего решила пресечь попытки. Потап заявил, что хотел бы еще детей, однако не собирается давить на жену.

Отдельно певица рассказала о проблемах с голосом и кистой, появление которой она связала с периодом, когда после начала полномасштабной войны активно перешла на украинский язык. По ее словам, психолог объяснил это психосоматикой. Важно, что это именно версия Каменских, а не установленный медицинский факт.

Потап со своей стороны говорил о воинской обязанности. Он заявил, что подлежит мобилизации и готов отправиться на фронт, если получит соответствующее распоряжение. Также артист объяснял свое пребывание за границей благотворительной деятельностью, работой и необходимостью зарабатывать деньги для семьи.

Раньше мы рассказывали, как украинский продюсер Михаил Ясинский подробно проанализировал заявления Потапа и Каменских в последнем интервью.

Теги: Настя Каменских Потап Миротворец
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Забытые джинсы возвращаются в моду: какие модели стоит достать из шкафа Тренды Забытые джинсы возвращаются в моду: какие модели стоит достать из шкафа
Ленивая ачма из лаваша: простой рецепт сырной запеканки без лишних хлопот
Ленивая ачма из лаваша: простой рецепт сырной запеканки без лишних хлопот Вкусно
Ясинский объяснил, зачем Потап и Каменских дали скандальное интервью на русском: "Оторваны от реальности"
Ясинский объяснил, зачем Потап и Каменских дали скандальное интервью на русском: "Оторваны от реальности" Люди
Больше интересного
Рак, Скорпион и Рыбы заранее ощущают опасность: у кого самая сильная интуиция Рак, Скорпион и Рыбы заранее ощущают опасность: у кого самая сильная интуиция Катерина Собкова · 11 сентября 2026, 12:23
Покупали годами, а потом прекратили: женщины назвали вещи, на которые зря тратили деньги Покупали годами, а потом прекратили: женщины назвали вещи, на которые зря тратили деньги Наталия Крижановская · 11 сентября 2026, 11:31
Грибной паштет, не похожий на обычный: секрет в маринованном огурце Грибной паштет, не похожий на обычный: секрет в маринованном огурце Наталия Крижановская · 11 сентября 2026, 09:45
"Это и есть украинская душа": 22-летняя "фабрикантка" превратила гул сирены в пронзительную песню "Это и есть украинская душа": 22-летняя "фабрикантка" превратила гул сирены в пронзительную песню Елена Ткаченко · 12 сентября 2026, 08:14