"Не могу иметь детей": Настя Каменских впервые заговорила о 4 ЭКО и попытках забеременеть

Настя Каменских откровенно заговорила о теме, которую годами обсуждали без ее участия. Певица рассказала о неудачных попытках забеременеть, гормональном лечении и призналась, как общественные ожидания заставили ее почувствовать себя "неполноценной" без детей.

Каменских рассказала о четырех ЭКО

Каменских нечасто говорит о личной жизни, однако на этот раз сделала исключение. В разговоре она рассказала о своем опыте попыток стать матерью и призналась, что долгое время воспринимала рождение ребенка как своеобразный "долг".

По ее словам, отношение к этому вопросу сильно влияли общественные стереотипы. Ей казалось, что без детей женщина вроде бы не может считаться полноценной. Поэтому Настя решила обратиться за помощью к специалистам.

Певица прошла четыре процедуры экстракорпорального оплодотворения и пять инсеминаций. Этот период, по ее словам, оказался очень сложным не только физически, но и психологически.

"Я не могу иметь детей. Точнее, не так. Я не могу иметь детей и я не хочу их иметь. Это навязанная история. Мне казалось, что я неполноценная женщина, если у тебя нет детей. Скажем так, меня несло от этой мысли. И у нас не получалось. Я обратилась к специалистам, я сделала четыре ЭКО и пять инсеминаций. Этого было достаточно, чтобы понять… Это вообще бомба из гормонов. Я не понимаю, как я выдержала это психологически", - поделилась артистка.

Каменских фактически описала путь от навязанного желания обязательно стать матерью до принятия того, что ее жизнь может сложиться по-другому.

"Ты еще как можешь быть полноценной без детей", - добавила она.

Певица также отметила, что сейчас не считает отсутствие детей признаком неполноценности и не хочет оценивать свою жизнь только из-за возможности стать матерью.

Во время разговора Потап поддержал жену. Он подчеркнул, что женщина может оставаться полноценным человеком независимо от того, есть ли у нее детей.

Именно эту мысль он озвучил, когда разговор зашел о том, как общество оценивает женщины без материнского опыта.

"Во всем есть свои плюсы и минусы. И я, кстати, не верю в бесплодие. Да, у меня есть свои нюансы, но это не то, что влияет на мою неспособность иметь детей. Я делаю вывод, что Вселенная, Бог не хочет мне давать такой опыт. Ребенок в моем понимании может быть и карьера, и песни", - подытожила певица.

Каменских также дала понять, что не воспринимает свой опыт как окончательный приговор. В то же время, она принимает то, что происходит сейчас, и не считает, что ее жизнь обязательно должна соответствовать традиционному сценарию "брак - дети - семья".

Для артистки реализацией может быть не только материнство, но и карьера, творчество и музыка.

Развод с Потапом

Отдельные супруги затронули тему своего брака. В течение длительного времени в сети появлялись предположения, что Каменских и Потап якобы разошлись.

Поводом для этого стало, в частности, отсутствие общих публичных появлений и неоднозначные заявления артистов.

Однако во время интервью Настя объяснила, что история со слухами о разводе была связана с их музыкальным воссоединением. По словам певицы, они намеренно не опровергали предположения публики, поскольку хотели усилить внимание на возвращение дуэта.

Артистка подчеркнула, что они не делали прямого заявления о разводе, а лишь позволили аудитории сделать свои выводы.

"Как муж и жена. Мы никогда не говорили, что мы развелись, и не писали об этом. Там не было слова "развод". Мы это сделали, чтобы усилить эффект. Эффект возвращения дуэта. Мне кажется, что даже очень получилось. Я не думаю, что это прям манипуляция. Все эти слухи о разводе, которые не имеют никакого отношения к нам. Мы решили сыграть на этом", - заявила Каменских.