От Кузьмы до Кароль и Каменских: в Threads раскрыли неожиданные истории о звездах вне сцены

Украинцы поделились личными историями о встречах и работе с известными артистами. Среди героев этих рассказов оказались Тина Кароль , Настя Каменских, Кузьма Скрябин, Фагот из ТНМК и другие звезды.

Как отмечает Styler, все началось с Threads , где пользователь bukhgolts.v спросила, кому приходилось работать со знаменитостями и каким был этот опыт.

Настя Каменских

Одна из пользователей рассказала про опыт работы с Настей Каменских. Менеджмент певицы она назвала "токсиками", которых раньше никогда не встречала.

Саму Каменскую девушка сначала описала как "норм", однако вспомнила фразу артистки, которая изменила ее впечатление.

"Чего такая грустная? У меня все должны излучать позитивную энергетику", - процитировала она Каменских.

Неожиданная история о Каменских (скриншот)

По словам автора комментария, на тот момент она уже 12 часов была на ногах, носила костюмы певицы и ее танцовщиков и сорвала спину. При этом, как утверждает девушка, она вообще не должна была выполнять такую работу, поскольку проходила собеседование на должность, связанную с глажением вещей.

Через несколько дней она уволилась.

Тина Король

Совсем другую историю рассказал пользователь, работавший на корпоративе в Одессе, где выступала Тина Кароль. Он вместе с инженером находился в операторской - круглой комнате под потолком, попасть в которую можно было по почти вертикальной стремянке.

В какой-то момент мужчины услышали голос с вопросом, кому отдавать "минус". А потом увидели, как из люка в полу выглянула Тина.

Якая Тина Кароль вне камер (скриншот)

Особенно автора истории удивило то, что певица уже была полностью готова к выступлению и поднялась к ним по лестнице в сценическом образе и на шпильках.

Фагот из ТНМК

Еще одна пользовательница поделилась теплой историей об Олеге Михайлюте, известном как Фагот из ТНМК. Она побывала на благотворительном концерте группы в Ульме, находясь на последних неделях беременности.

После выступления женщина встала в очередь на фото и, по ее словам, никого не просила пропускать ее вперед. Однако Фагот сам ее заметил.

"Пропустите, пожалуйста, беременную девочку, смотрите, тяжело стоять ей уже", - передала она слова музыканта.

По ее словам, артист обнял ее и спросил, кого она ждет. Услышав ответ "козак Святослав", Фагот рассказал, что в ТНМК также есть коллега Святослав. Потом пожелал легких родов, подписал все постеры и обнял на прощание.

Рассказ фанатки о Фаготе (скриншот)

Кроме того, музыкант спросил, заберет ли ее кто-нибудь после концерта, чтобы беременной не пришлось самой идти по темной дороге до троллейбуса.

Кузьма Скрябин

Сразу несколько пользователей вспомнили встречи с Кузьмой Скрябиным.

Одна из них пела на свадьбе друзей, где Кузьма был ведущим. Узнав об этом, она очень расстроилась, однако музыкант сразу окружил ее заботой.

"Малая, ты саундчекаешься? Проходи! А что за таблички? Сама листать собралась? Да ну, я буду! Бери на подтанцовку! Я талантлив", - вспомнила она его слова.

Теплое воспоминание о Кузьме (скриншот)

Автор назвала Кузьму "солнцем в концентрате", отметив, что рядом с ним всем было тепло и интересно. По ее словам, он был очень глубоким человеком без звездности, а любовь к Украине чувствовалась в каждом его слове.

Другая пользовательница в свое время работала официанткой и дважды обслуживала Кузьму и его команду, а впоследствии, уже работая администратором, снова встретила артиста на свадьбе, которую он вел.

История о Скрябине (скриншот)

"Максимально простой и крутой был чувак", - так она описала музыканта, добавив, что та свадьба стала самой веселой из тех, которые ей приходилось видеть.

Что рассказали о других знаменитостях

Одна из пользователей призналась, что никогда особенно не любила песни певицы Светланы Тарабаровой, а некоторые ее даже раздражали. Однако после встречи с артисткой на детском празднике ее мнение изменилось. Она назвала певицу положительной, искренней и любящей детей и отметила, что та пришла порадовать их "от самого сердца".

Еще одна из пользовательница рассказала, что ее компания предоставляла VIP-услуги встречи в аэропорту итальянскому певцу Тото Кутуньо. Это происходило в Дубае, а из-за переполненного аэропорта и перекрытия автомобиль не мог добраться до нужного выхода. По ее словам, Кутуньо спокойно отнесся к ситуации и даже успокаивал работников. А когда спросил, откуда она, и узнал, что из Украины, начал петь "Червону руту".

А о Вове Дантесе оставили краткий, но положительный отзыв. Пользователь, встретивший его на корпоративе, где он был ведущим, назвала Дантеса "максимально простым и легким" человеком".

Фотограф, которая работала со многими артистами, написала, что больше всего ее поразила LELÈKA. По ее словам, певица едва ли не единственная сразу предложила деньги за ее работу. Также автор назвала артистку очень открытой и милой в общении как с командой, так и с аудиторией.