Королевская ватрушка без затворения теста: вкусный рецепт с кисломолочным сыром

Королевская ватрушка - это тот случай, когда домашняя выпечка выглядит сложнее, чем есть на самом деле. Здесь не нужно замешивать тесто, ждать, пока оно подрастет или возиться со сложными техниками: достаточно приготовить масляную крошку и нежную творожную начинку.

Styler делится рецептом королевской ватрушки, которую легко приготовить к чаю даже без особого опыта в выпечке.

Ингредиенты

Для этой ватрушки понадобятся простые продукты, а основной секрет - в правильной масляной крошке и нежной творожной начинке.

Для крошки:

400 г муки,

150 г сахара,

170 г холодного сливочного масла,

10 г разрыхлителя,

10 г ванильного сахара,

щепотка соли.

Для творожной массы:

1 кг кисломолочного творога,

200 г сахара,

10 г ванильного сахара,

4 яйца,

150 г сметаны,

цедра лимона - по желанию.

Как приготовить

Сначала приготовьте крошку. В миску всыпьте муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Добавьте холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками, и перетрите все руками в состояние мелкой крошки.

Замешивать тесто не нужно. Именно эта масляная крошка и станет основой и верхним слоем ватрушки.

Для начинки творог смешайте с сахаром, ванильным сахаром, яйцами и сметаной. По желанию добавьте немного лимонной цедры - она сделает вкус более свежим и ароматным.

Форму для выпечки застелите пергаментом. Высыпьте примерно половину крошки и равномерно распределите ее по дну. Сверху выложите всю творожную массу, а затем засыпьте ее остальной крохой.

Выпекайте ватрушку в разогретой духовке при 180 градусах примерно 45-50 минут. Верх должен стать золотистым, а творожная начинка - хорошо схватиться.

Готовой ватрушке лучше дать полностью остыть. После этого ее будет легче нарезать, а творожный слой станет более плотным и нежным.

Совет: если кисломолочный творог очень влажный, его следует заранее отжать от излишней сыворотки. Тогда начинка будет лучше держать форму, а крошка останется приятно хрустящей.





Приятного аппетита!