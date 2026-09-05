Растения подадут сигнал: как осенью найти вредителей и болезни, которые скрываются в вашем саду

После сбора урожая сад постепенно готовится к зиме, но работы на этом не заканчиваются. Сейчас стоит внимательно осмотреть плодовые деревья: некоторые вредители и возбудители болезней могут оставаться на растениях или рядом с ними и переживать холодный сезон.

Styler рассказывает, как провести осенний осмотр сада и какие признаки не стоит оставлять без внимания.

Начните с общего осмотра

Не спешите сразу браться за секатор или средства обработки. Сначала просто обойдите каждое дерево и посмотрите, нет ли необычных изменений.

Обратите внимание на листья, молодые побеги, места ветвления и общий вид кроны. Если часть листьев заметно отличается от остальных - скручивается, покрывается пятнами, преждевременно желтеет или имеет следы повреждений, это повод присмотреться повнимательнее.

Не менее важно посмотреть на обратную сторону листьев. Мелких насекомых или клещей можно не заметить при обычном осмотре, поэтому по возможности воспользуйтесь перхотью.

Именно такой системный подход к уходу за садом рекомендуют и специалисты по интегрированной защите растений. Стив Ренквист, бывший специалист по садоводству Oregon State University Extension Service, много лет работал с плодовыми культурами и проблемами вредителей и болезней. Он отмечает комплексный подход к защите сада, когда проблему сначала выявляют и оценивают, а уже потом выбирают способ борьбы.

Поэтому осенью лучше не возделывать деревья "на всякий случай", а сначала понять, что именно происходит с растением .

Проверьте кору и ствол

После осмотра кроны переходите к стволу и большим ветвям. Здесь ищите трещины, темные или вдавленные участки, необычные наросты, отверстия и места, где кора отслаивается.

Особенно внимательно осмотрите разветвление ветвей и нижнюю часть ствола. Некоторые вредители используют кору и другие укрытия на дереве для зимовки, поэтому даже небольшой подозрительный участок заслуживает внимания.

Но не всякая трещина означает болезнь. Механическое повреждение, солнечный ожог, морозобоин или деятельность насекомых могут выглядеть по-разному. Именно поэтому важно оценивать не один признак, а состояние дерева в целом.

Посмотрите, что осталось под деревом

Теперь осмотрите землю вокруг ствола. Опавшие листья, сгнившие или засохшие плоды на ветвях, и растительные остатки тоже могут быть важными подсказками.

Если яблоки или груши покрыты темными пятнами, имеют червоточину или превратились в сухие сморщенные "мумии", их лучше не оставлять зимовать под деревом. Так же следует убрать явно пораженные листья.

Специалисты Oregon State University отмечают, что борьба с вредителями и болезнями в плодовом саду должна быть комплексной: наряду с обработками важны санитарные меры, правильный уход и регулярный мониторинг. Некоторых вредителей при этом сложно увидеть при обычном осмотре, поэтому для наблюдения за ними могут использоваться специальные ловушки.

Не упустите странные изменения следующего сезона

Еще одна полезная привычка - запомнить или сфотографировать подозрительные места. Если на одном дереве каждый год появляются одинаковые пятна, повреждение плодов или усыхает определенная ветка, фотографии помогут сравнить ситуацию следующей весной.

И не стоит ждать, пока дерево буквально "заболеет на глазах". Часто первые признаки проблемы малозаметны, а регулярный обзор позволяет понять, где именно нужно искать причину.

Главное осенью - не пытаться вылечить все одним средством, а сначала провести внимательную диагностику. Увидели проблему - определите причину, уберите очевидные источники заражения и только после этого решайте, нужна ли дополнительная обработка.