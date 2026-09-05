Эту кнопку на стиральной машине многие игнорируют, а зря: вот зачем она нужна

На панели стиральной машины есть много кнопок, предназначение которых мы часто даже не задумываемся проверить. Одна из них может оказаться особенно полезной, если после стирки на вещах остается запах или следы моющего средства.

Styler рассказывает, зачем нужно дополнительное полоскание и когда его следует включать.

Для чего требуется дополнительное полоскание

Функция дополнительного полоскания добавляет в выбранную программу еще один этап ополаскивания. Благодаря этому из ткани вымывается больше остатков стирального средства. В инструкциях к некоторым правильным машинам указывается, что такая опция повышает эффективность полоскания и помогает максимально удалить моющее средство. Она также может быть полезна людям с чувствительной к стиральным средствам кожей.

Поэтому кнопку следует использовать, если вы стираете вещи с большим количеством средства, полностью загрузили барабан или заметили, что после обычного цикла ткань остается слишком "мыльной".

Совет эксперта

Эксперт Consumer Reports по стирке Рич Хандел советует не перебарщивать со стиральным средством. По его словам, избыточное количество порошка или геля может приводить к накоплению остатков в стиральной машине и оставлять вещи мыльными на ощупь.

Поэтому, если после обычного цикла на одежде остается запах или ощущение стирального средства, не стоит просто увеличивать его количество. Напротив - проверьте дозировку, а при необходимости воспользуйтесь функцией дополнительного полоскания.

Особенно полезна она может быть во время стирки полотенец, постельного белья, объемных вещей или большой загрузки барабана, когда средство может хуже вымываться из ткани. Также дополнительное полоскание может помочь, если на темной одежде после стирки остаются светлые следы порошка.

Нужно ли включать ее каждый раз

Нет. Если вы используете правильное количество стирального средства, не перегружаете барабан и вещи после стирки хорошо выполаскиваются, дополнительный цикл не обязателен.

К тому же, эта функция может увеличивать расход воды по сравнению со стандартным циклом полоскания. Точное количество зависит от модели и приложения.

Так что оставлять эту кнопку включенной постоянно нет смысла. Используйте ее тогда, когда вещам действительно нужно более тщательное полоскание, а не как способ сделать обычную стирку "еще чище".

Когда не стоит проходить мимо дополнительного полоскания:

на черной одежде остаются белые следы;

вещи после стирки кажутся скользкими или "мыльными";

вы случайно насыпали или налили слишком много средства;

полотенца, одеяла, постельное белье и другие плотные вещи;

барабан загружен почти полностью;

стирайте детские вещи и хотите тщательнее вымыть остатки средства.

И главное - если проблема с остатками порошка повторяется регулярно, сначала проверьте количество стирального средства и загрузку машины. Дополнительное полоскание поможет исправить последствие, но не устранит причину.