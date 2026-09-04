Очень просто и невероятно вкусно: "корзинки" с вишнями и вкусом любимого тертого пирога

Корзинки с вишнями - отличный вариант домашней выпечки к чаю . Они получаются нежными, ароматными и приятной кислинкой внутри. К тому же рецепт универсален, ведь добавлять в начинку можно любые ягоды, фрукты или кисломолочный творог.

Styler делится рецептом вкусных корзин с вишней, которые легко приготовить дома.

Что нужно для теста

яйца - 100 г (примерно 2 шт.),

сахар - 90 г,

ванильный сахар - 10 г,

соль - 3 г,

мягкий маргарин - 125 г,

разрыхлитель - 5 г,

мука - 390 г,

Для вишневой начинки:

вишни - 350 г (свежие или замороженные),

сахар - 180 г,

сода - 1 г,

соль - 1 г,

какао - 2 г,

крахмал - 30 г,

масло - 3 ч. л.

Как приготовить корзинки

Сначала приготовьте тесто.

Яйца смешайте с сахаром, ванильным сахаром и солью. Взбивайте венчиком примерно одну минуту.

Добавьте мягкий маргарин и перемешайте. Затем всыпьте разрыхлитель и муку. Замесите однородное мягкое тесто.

Разделите его на две части. 240 г теста положите в морозилку, а 480 г - в холодильник. Оставьте на 30 минут.

Тем временем приготовьте начинку.

Вишни уложите в кастрюлю, добавьте 80 г сахара и соду. Доведите до кипения.

Затем добавьте оставшийся сахар, соль, какао и крахмал. Перемешайте, влейте растительное масло и еще раз хорошо перемешайте.

Варите вишневую массу до загустения. Затем снимите с огня и полностью охладите начинку.

Как сформировать корзинки

Для одной корзинки понадобится 40 г теста, 40 г начинки и 20 г замороженного теста для макушки.

Тесто из холодильника распределите в формочках диаметром 9 см, формируя основание и небольшие бортики.

Выложите внутрь охлажденную вишневую начинку.

Тесто из морозилки натрите на большой терке прямо сверху на начинку.

Выпекайте корзинки в разогретой до 180 градусов духовке примерно 35 минут.

Готовую выпечку оставьте в формочках на 20 минут. Затем осторожно достаньте корзинки и посыпайте сахарной пудрой.

Выход - 12 штук.

Приятного аппетита!