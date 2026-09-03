"Ленивый" пирог "1 стакан": простой рецепт ароматной домашней выпечки

Если хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное к чаю , попробуйте пирог "1 стакан". Для него не нужно долго отмерить ингредиенты - достаточно обычного стакана. А начинку можно менять в зависимости от сезона: добавлять ягоды, яблоки, груши, сливы или другие любимые фрукты.

Styler со ссылкой на блоггершу Алену Мартынюк поделится этим замечательным рецептом.

Как приготовить пирог "1 стакан"

Этот рецепт особенно удобен тем, что основные ингредиенты берутся в одинаковом количестве. Мука, манка, кефир и сахар - по одному стакану. К ним останется добавить яйца, немного растительного масла, соду и любимую начинку.

Ингредиенты:

1 стакан муки,

1 стакан манки,

1 стакан кефира или простокваши,

1 стакан сахара,

3 яйца,

3 столовых ложки масла,

½ чайной ложки соды,

Также приготовьте любимые ягоды или фрукты для начинки.

Приготовление

Все ингредиенты теста смешайте в миске до однородной консистенции.

Готовое тесто перелейте в форму для выпечки. Сверху выложите ягоды или фрукты. Для этого пирога автор использовала сливы.

Выпекайте при температуре 180 градусов около 40 минут. Ориентируйтесь на свою духовку - время приготовления может отличаться.

Готовый пирог достаньте из духовки, дайте немного охладиться и подавайте к чаю.

Этот рецепт легко менять в зависимости от сезона: со сливами он получается ароматным и с легкой кислинкой, а с другими фруктами или ягодами будет совсем другой вкус.

Приятного аппетита!