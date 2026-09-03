Эти жакеты будут в тренде осенью 2026: что пора доставать из гардероба

Жакеты становятся незаменимой частью осенних образов . В сезоне 2026 дизайнеры предлагают обратить внимание на новые силуэты, детали и актуальные способы их носить.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фэшн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, какие модели стоит присмотреть и с чем их носить.

Жакет с баской

Одна из самых интересных новинок сезона - жакет с баской. Такая модель подчеркивает талию, формирует женственный силуэт и в то же время выглядит свежо и необычно.

Особенно актуальны такие жакеты стали после показов Dior. Носить их можно с прямыми брюками, джинсами или длинной юбкой. Это хороший вариант для тех, кто хочет добавить к базовому осеннему гардеробу вещь, которая будет сразу привлекать внимание.

Укороченные жакеты

Укороченные жакеты остаются актуальными и в новом сезоне. Тренд, ранее активно демонстрировавшийся на показах Chanel, продолжает работать и осенью 2026 года.

Такие модели особенно хорошо смотрятся с брюками или джинсами с высокой посадкой, а также с юбками. Если в вашем гардеробе уже есть укороченный жакет, торопиться откладывать его до лучших времен точно не стоит.

Жакеты с акцентными плечами

Еще один заметный тренд осени - жакеты с выразительной линией плеч и подплечниками. Они могут иметь даже немного острую форму, благодаря чему силуэт становится более графическим и выразительным.

В этом сезоне такой крой особенно уместен на фоне возвращения к более женственным и приталенным силуэтам. Чрезмерный oversize постепенно отходит на второй план, а его место занимают модели, подчеркивающие фигуру.

Удлиненные жакеты

Удлиненный жакет может стать очень эффектной частью осеннего образа, однако с ним следует быть внимательными. Неправильно подобранная длина способна зрительно изменить пропорции фигуры.

Особенно это касается невысоких и очень худощавых женщин: слишком длинная модель может визуально "срезать" рост. Поэтому перед покупкой следует не только ориентироваться на тренды, но и оценить, как конкретный жакет сидит на вас.

Приталенные жакеты

Среди актуальных моделей можно встретить очень короткие жакеты приталенного силуэта. Они плотно сидят по фигуре и имеют узкие рукава, поэтому образ может напоминать несколько ретро.

Впрочем, у такого кроя есть практический минус: под него сложно надеть рубашку, лонгслив или водолазку. Поэтому перед покупкой стоит подумать не только о внешнем виде, но и о том, с какими вещами из гардероба вы сможете его комбинировать.

Кожаные жакеты

Кожаные жакеты не теряют актуальности. Осенью их можно носить в разных вариациях - от классических моделей до состаренных, фактурных и цветных.

Так что если у вас уже есть кожаный жакет, его точно не нужно прятать в шкаф. Он легко вписывается в осенний гардероб и может стать альтернативой легкой куртке или классическому жакету.

Что делать с гусарскими жакетами

А вот с жакетами в выразительном гусарском стиле, особенно популярными в прошлом сезоне, ситуация другая. Их актуальность постепенно угасает, поэтому покупать такую модель специально к осени 2026 года стилистка не советует.

Если такой жакет уже есть в вашем гардеробе, выбрасывать его не нужно - его можно носить. Однако если вы только планируете обновить гардероб, лучше обратить внимание на более современные силуэты.

Какой жакет выбрать на осень 2026

Главное направление сезона - возвращение к более структурированному и женственному силуэту. Среди самых актуальных вариантов - жакеты с баской, укороченные модели, акцентные плечи и кожаные жакеты.

В то же время, не стоит покупать вещь только потому, что она появилась на подиумах. Лучший тренд - тот, который хорошо работает именно в вашем гардеробе.